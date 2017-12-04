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В Бресте вынесен приговор «коммерческим шпионам»
Два белоруса получили 2 года ограничения свободы и штраф за то, что пытались узнать технологию производства материалов для дорожной разметки, разработанную компанией СООО «СТиМ Брест».
Мужчины – брестчанин (48 лет) и житель Минска (41 год) хотели узнать технологию производства смолы и рецептуру краски для российского гражданина.
При этом замначальника цеха производства полимеров, лаков и красок получил за информацию, являющуюся коммерческой тайной, 2500 долларов, столько же должны были передать и позже.
В июле во время передачи второй части взятки и произошло задержание. Свою вину «коммерческие шпионы» полностью признали.
ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа сроком на 2 года и штрафа (9,2 тысячи рублей). Их признали виновными в коммерческом шпионаже и покушении на дачу взятки в крупном размере, информирует
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Два белоруса получили 2 года ограничения свободы и штраф за то, что пытались узнать технологию производства материалов для дорожной разметки, разработанную...
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