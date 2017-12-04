Лукашенко рассказал о перспективах развития сотрудничества Беларуси с Курском

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Белорусский президент встретился с губернатором Курской Области Александром Михайловым.

Белорусский президент констатировал, что в последние годы товарооборот с регионом снизился, и очертил возможные пути восстановления былых объемов экономического сотрудничества.

Так, Беларусь желала бы принять участие в оснащении Михайловского горно-обогатительного комбината - одного из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды - белорусской карьерной техникой БелАЗ.

Кроме того, Лукашенко предлагает расширить промышленную кооперацию с регионом. "В составе вашей делегации руководители крупных предприятий региона, заинтересованных в укреплении сотрудничества с ОАО "Планар", Минским моторным заводом. Думаю, что такое взаимодействие позволит совместно выйти на производство высокотехнологичной продукции мирового уровня", - заявил белорусский лидер.

Также белорусский президент предложил поставки сельхозтехники и строительство сельхозобъектов «под ключ» в Курской области, а также поставки элитных семян зерновых и овощных культур, минеральных удобрений.

Лукашенко считает перспективным жилищное строительство в регионе. «У нас есть опыт Мозырского домостроительного комбината, который строит у вас дома. На 2018 год есть контракт по строительству дома, - отметил глава государства. - Если нужна здесь большая интенсификация, объемы, мы готовы рассмотреть и подключить другие тресты. В Беларуси есть мощности, которые сегодня не задействованы, хорошие специалисты. Мы заинтересованы, чтобы они работали, и если в России, то желательно своими коллективами".

По мнению президента, белорусские специалисты могли бы привлекаться также к строительству АЭС в Курской области.

"Меня приятно удивило предложение наших специалистов о том, что буквально в следующем году или через год они смогут участвовать в строительстве вашей атомной станции, - сказал глава государства. - Если будет необходимо, мы готовы в этой части работать вместе с россиянами".

Александр Лукашенко отметил, что на этот счет были и договоренности с "Росатомом", что белорусские специалисты должны научиться выполнять основные работы по строительству АЭС, а впоследствии смогут привлекаться к участию в реализации аналогичных проектов в России и других странах.

Глава государства подчеркнул, что у стран уже есть опыт совместной работы в Беларуси на строительстве БелАЭС, а высвобождающиеся специалисты всегда будут востребованы. "Там нужны очень ответственные специалисты узкого профиля", - сказал он.