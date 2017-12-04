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Единая табачная сеть будет создана в Беларуси

05.12.2017 12:34 — Разное | БДГ  
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Единая товаропроводящая сеть в табачной отрасли может быть создана в Беларуси.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Русый 4 декабря после совещания у Александра Лукашенко, отметив, что в стране табачная отрасль работает эффективно и привлекла инвестиции транснациональных компаний на 26 млн долларов.

Единую товаропроводящую сеть планируется создать с участием частного бизнеса, ее деятельность будет направлена на реализацию табачной продукции на внешнем и внутреннем рынках. Инвестиции в размере 122 млн рублей сложит компания «Энерго-Оил», эти средства увеличат мощность Гродненской табачной фабрики.

По словам вице-премьера, за четыре года реализации проекта будет получена прибыль в 205-210 млн рублей, которые поступят в госбюджет. Но это только пимерные минимальные расчеты, в целом же можно рассчитывать на потенциал в 400 млн рублей.

Русый отметил, то проект должен развиваться поэтапно, первый этап продлится с начала 2018-го до 2020-го года. Работа будет вестись под контролем государства.

В части развития производства инвестор поставит еще две линии - каждая стоимостью по 10 млн долларов. 

 
 
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Единая товаропроводящая сеть в табачной отрасли может быть создана в Беларуси.

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