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Google выпустила бесплатное приложение для очистки Android-смартфонов от "мусора"
Google выпустила приложение
Files Go предлагает пользователю, как можно освободить память устройства. Например, показывает неиспользуемые приложения, дубликаты и большие файлы, а также кэш сервисов.
Кроме того, в Files Go есть файловый менеджер, разделяющий данные на категории: приложения, изображения, видео, аудио, документы, а также скачанные файлы. Еще одна функция — можно отправить файл на другой гаджет через Bluetooth.
Files Go нацелен на пользователей развивающихся стран с дорогой мобильной связью, где распространены смартфоны с небольшим объемом памяти.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
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Files Go предлагает пользователю, как можно освободить память устройства.
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