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Google выпустила бесплатное приложение для очистки Android-смартфонов от "мусора"

05.12.2017 12:37 — Разное | Tut.by  
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Google выпустила приложение Files Go, которое совмещает функции файлового менеджера и сервиса для очистки памяти смартфона от ненужных файлов. Об этом сообщает vc.ru.

Files Go предлагает пользователю, как можно освободить память устройства. Например, показывает неиспользуемые приложения, дубликаты и большие файлы, а также кэш сервисов.


Фото: vc.ru

Кроме того, в Files Go есть файловый менеджер, разделяющий данные на категории: приложения, изображения, видео, аудио, документы, а также скачанные файлы. Еще одна функция — можно отправить файл на другой гаджет через Bluetooth.

Files Go нацелен на пользователей развивающихся стран с дорогой мобильной связью, где распространены смартфоны с небольшим объемом памяти.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Files Go предлагает пользователю, как можно освободить память устройства.

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