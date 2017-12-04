Гаспарян об аресте Саакашвили: спектакль продолжается /

Экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после попытки испугать украинское общество, СМИ и многочисленных блогеров прыжком с 8-го этажа здания, в котором проживал , арестован сотрудниками СБУ. Чем обернется арест эпатажного политика и как может сложиться его дальнейшая судьба?



© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Обещавшего спрыгнуть с крыши Саакашвили задержали

Известный политический эксперт, публицист Армен Гаспарян прокомментировал последние события в Киеве и возможные последствия ареста Саакашвили.

"Наверное, Саакашвили припомнят некоторые заявления, которые сегодня на Украине могут трактовать по 109 статье "Подрыв территориальной целостности", но принципиально важно здесь другое — Саакашвили не будет депортирован в Грузию, так как это не нужно ни Киеву, ни Тбилиси. Вероятно, его отправят в Польшу, руководствуясь тем, что он оттуда приехал и туда должен вернуться, но и это не факт. Скорее всего, это просто спектакль, который призван отвлечь внимание общества от настоящих, серьезных проблем — войны на Донбассе, ужасающей коррупции и отказе Евросоюза дать Украине новый финансовый транш", — считает эксперт.

Саакашвили пригрозили депортацией из Украины >>

Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози" >>

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.