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Гаспарян об аресте Саакашвили: спектакль продолжается
05.12.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после попытки испугать украинское общество, СМИ и многочисленных блогеров
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
"Наверное, Саакашвили припомнят некоторые заявления, которые сегодня на Украине могут трактовать по 109 статье "Подрыв территориальной целостности", но принципиально важно здесь другое — Саакашвили не будет депортирован в Грузию, так как это не нужно ни Киеву, ни Тбилиси. Вероятно, его отправят в Польшу, руководствуясь тем, что он оттуда приехал и туда должен вернуться, но и это не факт. Скорее всего, это просто спектакль, который призван отвлечь внимание общества от настоящих, серьезных проблем — войны на Донбассе, ужасающей коррупции и отказе Евросоюза дать Украине новый финансовый транш", — считает эксперт.
Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт, писатель Армен Гаспарян прокомментировал радио Sputnik Беларусь арест бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила...
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