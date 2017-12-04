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В Минске Skoda снесла остановку

05.12.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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В Минске легковушка врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 5 декабря, около 11.50. «36-летний водитель Skoda ехал по улице К. Цеткин со стороны площади Мясникова в направлении площади Богушевича. В какой-то момент автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел за пределы дороги и врезался в остановочный пункт», — рассказали в ГАИ.


Фото: ГАИ Минска

К счастью, в аварии никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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К счастью, в аварии никто не пострадал.

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