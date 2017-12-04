Саакашвили задержан в Киеве

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Экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили задержан во вторник в Киеве.

Спецназ снял его с крыши дома, куда тот забрался, убегая от сотрудников правоохранительных органов, явившихся к нему с обысками, сообщает ТАСС .

Во вторник утром сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" ворвались в квартиру Саакашвили, взломав дверь. Ему предъявили в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности путем предоставления помещений и иным способом".

Наказание по этой статье грозит Саакашвили лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Впрочем, адвокат Саакашвили заявил, что силовики не предоставили никаких документов. Ранее другой адвокат оппозиционера Павел Богомазов сообщил журналистам, что Саакашвили предъявлено обвинение в попытке свержения конституционного строя.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, Саакашвили ранее вывели в наручниках из дома.

Ранее Генпрокуратура Украины подтвердила, что ее сотрудники проводят обыск в квартире Саакашвили. "Генеральная прокуратура проводит следственные действия при поддержке Службы безопасности Украины", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Однако причины их действий названы не были.

По словам адвокатов Саакашвили, речь идет об обвинении в содействии деятельности преступной организации.