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В Бресте вынесен приговор коммерческим шпионам за секрет изготовления дорожной краски

05.12.2017 12:09 — Разное | БДГ  
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Два белоруса получили 2 года ограничения свободы и штраф за то, что пытались узнать технологию производства материалов для дорожной разметки, разработанную компанией СООО «СТиМ Брест».

Информация, которую они намеревались раздобыть, относится к разряду коммерчески закрытой. Мужчины – брестчанин (48 лет) и житель Минска (41 год) хотели узнать технологию производства смолы и рецептуру краски для российского гражданина.

При этом замначальника цеха производства полимеров, лаков и красок получил за информацию, являющуюся коммерческой тайной, 2500 долларов, столько же должны были передать и позже.

Перед тем, как передать деньги, мужчины неоднократно общались с информатором. Вечером 31 июля в парке областного центра сотрудник предприятия передал копию техрегламента производства смолы, а взамен получил часть взятки. После чего произошло задержание. Свою вину «коммерческие шпионы» полностью признали.

За свои преступные намерения они получили два года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа сроком на 2 года и штрафа (400 базовых величин, или 9,2 тысячи рублей). Их признали виновными в коммерческом шпионаже и покушении на дачу взятки в крупном размере, информирует БЕЛТА.

Напомним, это был первый случай за годы существования Следственного комитета Беларуси, кода было возбуждено улоговное дело о коммерческом шпионаже. Его рассмотрение началось 16 ноября в суде Ленинского района Бреста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Два белоруса получили 2 года ограничения свободы и штраф за то, что пытались узнать технологию производства материалов для дорожной разметки, разработанную...

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