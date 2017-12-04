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Французская принцесса приехала в Минск, чтобы приготовить ужин. Посмотрите, как он выглядит

05.12.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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С 13 декабря по 10 января в Беларуси пройдет гастрономическая акция в традициях семьи де Бурбон. Белорусские шеф-повара Олег Коваленко («Бистро де люкс») и Кирилл Полукеев («Кронон Парк Отель») узнали у принцессы рецепты традиционных блюд — фаворитов семьи Тани де Бурбон, и подготовили рождественское меню для праздничного ужина.


Главным блюдом вечера будет запеченная фаршированная утка и, конечно, не обойдется без излюбленной французской классики — фуа-гра и каштанов. Все остальные позиции меню держатся в секрете.

Сервировкой займется сама принцесса, в Минск уже доставлен сервиз фарфоровой мануфактуры Haviland, изготовленный по ее дизайну.


Первый вечер «Рождества в семье де Бурбон» пройдет с участием Тани де Бурбон в привычной для высокой гостьи атмосфере парижского бистро в минском «Бистро де люкс» 13 декабря в 20.00, второй — в загородном клубе гродненского «Кронон Парк Отеля» 14 декабря.

Возможность попробовать блюда из меню принцессы в Bistro de Luxe и «Кронон Парк Отеле» будет у гостей до 10 января. Ужин из трех блюд и напитков обойдется гостю в пределах ста рублей.

Дресс-код вечера не строгий, но уместнее отдать предпочтение вечерним платьям для женщин, сорочкам и пиджакам — для мужчин.



Когда: с 14 декабря до 10 января.

Где: ресторан Bistro de Luxe (Минск, ул. Городской Вал, д.10);

отель и ресторан «Кронон Парк Отель» (Гродно, урочище Пышки, д. 19).

Сколько: до 100 рублей за сет из трех блюд и напитков.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С 13 декабря по 10 января в Беларуси пройдет гастрономическая акция в традициях семьи де Бурбон.

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