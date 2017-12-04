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Феминистка и активистка: названа модель года

05.12.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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В Лондоне вручили премии Fashion Awards лучшим британским и зарубежным модельерам и моделям. Статус модели года достался британке Адва Абоа (Adwoa Aboah), сообщает The Telegraph.


runwayday.com

Ее основной соперницей была 16-летняя Кайя Гербер. Премия «Дизайнер года» присуждена Рафу Симонсу, а Донателла Версаче была признана иконой моды.

Адва Абоа — британская модель, феминистка и активный борец за права людей с ментальными болезнями.


vogue.com

twitter.com/wmag

Церемонию награждения самой престижной премией в модной индустрии Fashion Awards 2017 в Royal Albert Hall 4 декабря провели персонаж «Маппет-шоу» Мисс Пигги и редактор и модный эксперт Дерек Бласберг (Derek Blasberg).

Мисс Пигги неоднократно участвовала в мероприятиях премии Fashion Awards, но в качестве ведущей выступила впервые.

 
 
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