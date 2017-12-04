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Легковушка снесла остановку в Минске
Фото ОГАИ Московского района
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в остановку в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.
Авария произошла сегодня в 11.50. "36-летний водитель легковой Skoda двигался по ул.К.Цеткин со стороны пл.Мясникова в сторону пл.Богушевича. Неожиданно машина вошла в неуправляемый занос и врезалась в остановочный пункт. Пострадавших нет", - рассказала Любовь Трепашко.
Как проинформировали в ГАИ, водитель был трезв, машина принадлежит предприятию и была на зимней резине.-0-
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в остановку в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ...
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