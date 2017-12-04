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Какие регионы провалили план по новым рабочим местам, а какие - с запасом перевыполнили

05.12.2017 13:13 — Разное | Tut.by  
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Предприятия за 9 месяцев этого года трудоустроили почти 50 тысяч человек на новые рабочие места. Это на 2,5 тысячи меньше, чем было запланировано. Напомним, в целом за год в Беларуси намерены ввести 70 тысяч новых рабочих мест. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие справляются с планом, а какие — нет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В статистике учитываются трудоустроенные на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) и предприятий. При этом в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

В январе-сентябре не справились с планом по трудоустройству на новые рабочие места в Минске (на 2155 человек меньше, чем планировало), а также в Могилевской (108) и Минской областях (1153). В остальных регионах смогли выполнить план. К примеру, в Витебской области его перевыполнили на 513 человек.

Сколько человек трудоустроили на рабочие места за 9 месяцев этого года
регион создали план
Брестская 5 096 4 910
Витебская 4 793 4 280
Гомельская 5 100 5 040
Гродненская 3 873 3 760
Минск 20 335 22 490
Минская 7 147 8 300
Могилевская 3 612 3 720
по стране 49 956 52 500

Для сравнения: за январь-сентябрь 2016 года в Беларуси создали 54,2 тысячи новых рабочих мест.

По итогам года больше всего новых рабочих мест должны ввести в Минске — 30 тысяч, а меньше всего — в Гродненской области (4 900).

Но в достоверности некоторых данных по трудоустройству на новые рабочие места в прошлом году усомнились в КГК. Так, специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области посетили 128 организаций области, которые успешно отчитались в трудоустройстве 762 человек.

— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводила пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

Напомним, за последние 7 месяцев в Беларуси число безработных сократилось на 18,1 тысячи человек. Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало ноября — 25,3 тысячи.

За октябрь безработных в Беларуси стало меньше на 2 тысячи человек. При этом число вакансий, которые были размещены в базах служб занятости, за прошлый месяц немного сократились — до 56,3 тысячи.

И если в целом по стране уровень безработицы сокращается, то в отдельных районах этот показатель растет. К примеру, за сентябрь заметнее всего число безработных выросло в Стародорожском районе — на 83,3% к августу. На второй строчке по этому показателю Столинский район (+73,3%), а на третьей — Берестовицкий (+22,3%).

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Теги: Минск
 
 
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