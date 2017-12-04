|
Какие регионы провалили план по новым рабочим местам, а какие - с запасом перевыполнили
Предприятия за 9 месяцев этого года трудоустроили почти 50 тысяч человек на новые рабочие места. Это на 2,5 тысячи меньше, чем было запланировано. Напомним, в целом за год в Беларуси намерены ввести 70 тысяч новых рабочих мест. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие справляются с планом, а какие — нет.
В январе-сентябре не справились с планом по трудоустройству на новые рабочие места в Минске (на 2155 человек меньше, чем планировало), а также в Могилевской (108) и Минской областях (1153). В остальных регионах смогли выполнить план. К примеру, в Витебской области его перевыполнили на 513 человек.
Для сравнения: за январь-сентябрь 2016 года в Беларуси создали 54,2 тысячи новых рабочих мест.
По итогам года больше всего новых рабочих мест должны ввести в Минске — 30 тысяч, а меньше всего — в Гродненской области (4 900).
Но в достоверности некоторых данных по трудоустройству на новые рабочие места в прошлом году усомнились в КГК. Так, специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области посетили 128 организаций области, которые успешно отчитались в трудоустройстве 762 человек.
— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводила пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.
Напомним, за последние 7 месяцев в Беларуси число безработных
За октябрь безработных в Беларуси стало меньше на 2 тысячи человек. При этом число вакансий, которые были размещены в базах служб занятости, за прошлый месяц немного сократились — до 56,3 тысячи.
И если в целом по стране уровень безработицы
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие справляются с планом по созданию новых рабочих мест, а какие - нет.
|
Архив (Разное)
Комментарии