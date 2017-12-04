Улучшаем шумоизоляцию и теплоизоляцию входных дверей



Установленные двери входные металлические не всегда соответствуют показателям шумоизоляции и теплоизоляции. Чтобы исправить это положение двери заполняют различными материалами. Простой и доступный наполнитель для входных дверей — минеральная вата, но она не единственная для наполнения и утепления дверей.

Минеральная вата





Это всем известная теплоизоляция, которая не горит, не впитывает влагу. В основе минеральной ваты горные породы базальта. Она состоит из длинных неорганических волокон, что определяет ее звукоизоляционные свойства. Основные свойства дополняются высокими экологическими показателями. Применение минеральной ваты в качестве наполнителя входных дверей обеспечивает сохранение прохлады летом и тепла зимой, а также снижение уровня шума.

Гофрокартон





Метод наполнения дверей гофрокартоном очень похож на процесс производства гофрокартонных ящиков. Между слоями гофрокартона, которые располагаются в сотовой конфигурации, проклеивается гофрированная бумага. Такая склейка придает наполнителю жесткость.

Основные преимущества гофрокартона — относительная легкость материала и его доступная стоимость. А в итоге получаем тепловую изоляцию и шумоизоляцию очень высокого качества. Единственным минусом материала является неустойчивость к воздействию влаги.

Пенопласт





Пенопласт в настоящее время стал популярным теплоизоляционным материалом. Высокая пористость материала при низкой плотности позволяет достичь высоких теплоизоляционных и шумоизоляционных показателей. Пенопласт не влияет на экологию и имеет длительный эксплуатационный срок. Уровень теплоизоляции ниже только у дорогого вакуумного утеплителя.

По равнозначности теплоизоляционных свойств лист пенопласта толщиной 25 мм соответствует 50 см кладки красного кирпича или 18 см конструкции из дерева. Он не боится влаги. Обладая структурой из закрытых пор, обеспечивает все изолирующие показатели.

Вспененный полиуретан





Пенополиуретан является синтетическим материалом, в структуре которого основной объем занимают воздушные пузырьки. Они образуются в результате воздействия веществ, способных вспенивать полиуретан. В зависимости от применяемых веществ получается жесткий или эластичный материал.

Такой наполнитель входной стальной двери очень экологичен, имеет небольшой вес, но устойчив к механическому воздействию и влаге. Высокие звукоизоляционные свойства пенополиуретана обеспечивают востребованность в строительстве.

Пенопропилен





Обычно этот теплоизоляционный материал выпускается в виде пластин. Его свойства вобрали в себя лучшие качественные показатели многих материалов. Пенопропиленовые пластины не боятся воздействия влаги, устойчивы к незначительным механическим нагрузкам, имеют один из самых низких коэффициентов теплопроводности. Высокие теплоизоляционные свойства не могут оставить в стороне свойства звукоизоляционные.

Пенополистирол





Так сокращенно называют экструзионный пенополистирол. Процесс его изготовления отличается от получения пенопласта. Основа технологии — метод гранулирования с помощью экструзии. Полученный таким методом, он обладает высокой устойчивостью к влаге, низким удельным весом и низкой теплопроводностью.

Пробка





Пробковый наполнитель для входных дверей, который изготавливается из коры известного пробкового дерева, является одним из самых экологичных. Кора пробкового дерева практически не горит и не выделяет ядовитых следов составляющих компонентов. Если двери входные металлические заполнить пробкой, то уровень теплоизоляции и шумоизоляции будет радовать владельцев бесконечно.

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