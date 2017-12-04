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Превратится ли кредитный бум среди белорусов в кредитную петлю?

05.12.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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С января банки одолжили белорусам миллиард рублей на покупки. Сейчас белорусы должны банкам 2,72 миллиарда рублей в виде потребительских кредитов. Это рекордная сумма. С чем связана такая кредитная активность белорусов?


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Помогла карта рассрочки 

Финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха считает, что такая тенденция обусловлена сочетанием нескольких факторов.

— Во-первых, кредиты стали дешевле: процентные ставки снизились — соответственно для населения стали доступнее, — отмечает эксперт.

Во-вторых, реальные денежные доходы населения «стагнируют с учетом годовых темпов инфляции».

— В этой ситуации логично, что люди используют кредиты для совершения покупок, — объясняет аналитик.

Третья причина, которая может объяснять кредитный бум в Беларуси, связана с тем, что «для отдельных групп заемщиков такое поведение связано с улучшением экономических ожиданий: ускорения экономического роста и повышения зарплат».

Также одной из веских причин может быть распространение в Беларуси так называемых карт рассрочки, которые позволяют пользоваться деньгами банков для оплаты повседневных покупок.

— Эти кредиты также учитываются в статистике Нацбанка. Действительно, многие белорусы открыли для себя эту возможность брать деньги в пользование под символический процент. Все это в совокупности и создает такой внушительный рост потребительских кредитов, — уверен Александр Муха.

«Есть риски ослабления курса рубля, а также роста неплатежей по кредитам»

Финансовый эксперт Владимир Тарасов считает, что Беларусь переживает лишь начало кредитного бума. Будет ли он продолжаться, пока неизвестно — однако этот фактор уже косвенно влияет на темпы роста белорусской экономики.

— Я думаю, что значительная часть роста ВВП связана как раз с этими кредитными ресурсами, которыми население компенсирует снижение своих доходов, — замечает собеседник.

По мнению эксперта, это создает определенный внутренний спрос, который позволяет экономике обеспечить экономический рост:

— Если говорить о рисках, то в будущем, если такая тенденция сохранится, возможен риск перегрева экономики, когда кредитов будет слишком много, а ВВП будет разгоняться очень быстро. Все это может привести к ослаблению курса белорусского рубля.

Также одновременно с ростом объема выданных потребительских кредитов может увеличиться вероятность неплатежей, когда люди не смогут обслуживать взятые кредиты.

— Если экономика вдруг ляжет, а позитивные прогнозы не оправдаются, то у многих людей начнутся проблемы с выплатой кредитов, — подчеркивает Владимир Тарасов.

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