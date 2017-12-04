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Превратится ли кредитный бум среди белорусов в кредитную петлю?
С января банки
Помогла карта рассрочки
Финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха считает, что такая тенденция обусловлена сочетанием нескольких факторов.
— Во-первых, кредиты стали дешевле: процентные ставки снизились — соответственно для населения стали доступнее, — отмечает эксперт.
Во-вторых, реальные денежные
— В этой ситуации логично, что люди используют кредиты для совершения покупок, — объясняет аналитик.
Третья причина, которая может объяснять кредитный бум в Беларуси, связана с тем, что «для отдельных групп заемщиков такое поведение связано с улучшением экономических ожиданий: ускорения экономического роста и повышения зарплат».
Также одной из веских причин может быть распространение в Беларуси так называемых карт рассрочки, которые позволяют пользоваться деньгами банков для оплаты повседневных покупок.
— Эти кредиты также учитываются в статистике Нацбанка. Действительно, многие белорусы открыли для себя эту возможность брать деньги в пользование под символический процент. Все это в совокупности и создает такой внушительный рост потребительских кредитов, — уверен Александр Муха.
«Есть риски ослабления курса рубля, а также роста неплатежей по кредитам»
Финансовый эксперт Владимир Тарасов считает, что Беларусь переживает лишь начало кредитного бума. Будет ли он продолжаться, пока неизвестно — однако этот фактор уже косвенно влияет на темпы роста белорусской экономики.
— Я думаю, что значительная часть
По мнению эксперта, это создает определенный внутренний спрос, который позволяет экономике обеспечить экономический рост:
— Если говорить о рисках, то в будущем, если такая тенденция сохранится, возможен риск перегрева экономики, когда кредитов будет слишком много, а ВВП будет разгоняться очень быстро. Все это может привести к ослаблению курса белорусского рубля.
Также одновременно с ростом объема выданных потребительских кредитов может увеличиться вероятность неплатежей, когда люди не смогут обслуживать взятые кредиты.
— Если экономика вдруг ляжет, а позитивные прогнозы не оправдаются, то у многих людей начнутся проблемы с выплатой кредитов, — подчеркивает Владимир Тарасов.
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С чем связана такая кредитная активность белорусов?
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