Правительство назвало IT драйвером экономики в 2018 году

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Проект декрета «О развитии цифровой экономики» согласован всеми ведомставми без замечаний и уже внесен на рассмотрение президента.

Проект предусматривает, в частности, максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере, сообщили в пресс-службе Совмина.

Что касается текущего года, то его итоги подводятся сегодня на заседании Совмина.



В январе-октябре 2017 года выполнены 5 из 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального Банка, а также параметры, предусмотренные основными направлениями денежно-кредитной политики.



Обеспечен рост промышленного производства при снижении запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства и рост рентабельности продаж в организациях промышленности в целом по республике а также реальной зарплаты.



Выполнены в полном объеме обязательства по погашению и обслуживанию валютного государственного долга при увеличении золотовалютных резервов.



По итогам января-октября 2017 года ВВП сложился на уровне 102,0% при прогнозе и целевой задаче на 2017 год 101,7%, сообщается в релизе Совмина.