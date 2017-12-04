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Правительство назвало IT драйвером экономики в 2018 году

05.12.2017 13:33 — Разное | Ежедневник  
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Правительство назвало IT драйвером экономики в 2018 году

фото: dev.by

Проект декрета «О развитии цифровой экономики» согласован всеми ведомставми без замечаний и уже внесен на рассмотрение президента.

Проект предусматривает, в частности, максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а  также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере, сообщили в пресс-службе Совмина.

Что касается текущего года, то его итоги подводятся сегодня на заседании Совмина.

В январе-октябре 2017 года выполнены 5 из 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального Банка, а также параметры, предусмотренные основными направлениями денежно-кредитной политики.

Обеспечен рост промышленного производства при снижении запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства и рост рентабельности продаж в организациях промышленности в целом по республике а также реальной зарплаты.

Выполнены в полном объеме обязательства по погашению и обслуживанию валютного государственного долга при увеличении золотовалютных резервов. 

По итогам января-октября 2017 года ВВП сложился на уровне 102,0% при прогнозе и целевой задаче на 2017 год 101,7%, сообщается в релизе Совмина. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Проект декрета «О развитии цифровой экономики» согласован всеми ведомставми без замечаний и уже внесен на рассмотрение президента.

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