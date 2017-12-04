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Правительство назвало IT драйвером экономики в 2018 году
05.12.2017 13:33 — Разное | Ежедневник
фото: dev.by
Проект декрета «О развитии цифровой экономики» согласован всеми ведомставми без замечаний и уже внесен на рассмотрение президента.
Проект предусматривает, в частности, максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере, сообщили в пресс-службе Совмина.
Что касается текущего года, то его итоги подводятся сегодня на заседании Совмина.
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Проект декрета «О развитии цифровой экономики» согласован всеми ведомставми без замечаний и уже внесен на рассмотрение президента.
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