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Борец за права людей с ментальными болезнями стала моделью года

05.12.2017 13:18 — Разное | Ежедневник  
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Борец за права людей с ментальными болезнями стала моделью года

фото: 360tv.ru

Британская манекенщица Адва Абоа стала моделью года и получила премию Fashion Awards.

Премия Fashion Awards вручается лучшим британским и зарубежным моделям и дизайнерам. Дизайнером года стал Раф Симонс. Премия «Икона моды» досталась Донателле Версаче, сообщает 360tv.ru.

Абоа является активным борцом за права женщин и людей с ментальными болезнями. В этом году церемонию награждения премии Fashion Awards провели модный редактор Дерек Бласберг и персонаж Маппет-шоу Мисс Пигги.

 
 
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Британская манекенщица Адва Абоа стала моделью года и получила премию Fashion Awards.

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