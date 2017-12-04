Борец за права людей с ментальными болезнями стала моделью года

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Британская манекенщица Адва Абоа стала моделью года и получила премию Fashion Awards.

Премия Fashion Awards вручается лучшим британским и зарубежным моделям и дизайнерам. Дизайнером года стал Раф Симонс. Премия «Икона моды» досталась Донателле Версаче, сообщает 360tv.ru .

Абоа является активным борцом за права женщин и людей с ментальными болезнями. В этом году церемонию награждения премии Fashion Awards провели модный редактор Дерек Бласберг и персонаж Маппет-шоу Мисс Пигги.