Гур-Арье: ракеты, запущенные с территории Египта, упали в песок /

В средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о ракетном обстреле израильской территории со стороны Египта. Так ли это на самом деле, и что произошло в результате инцидента, в беседе на радио Sputnik Беларусь рассказал политический обозреватель израильского телеканала ITON.TV Александр Гур-Арье.



© AFP/ KHALED FAZAA Али Абдалла Салех: правление Йеменом как танец на головах змей

"Дело в том, что на Синайском полуострове на протяжении нескольких лет идет война между террористическими группировками и военнослужащими египетской армии. Периодически оттуда производятся выстрелы. В данном случае не исключено, что ракеты упали в песок неподалеку от границы, то есть ущерб Израилю не был нанесен, даже не сработали системы оповещения, так как не было никакой угрозы населенным пунктам", — сообщил Гур-Арье.

Комментарий израильского журналиста Александра Гур-Арье слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.