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Гур-Арье: ракеты, запущенные с территории Египта, упали в песок

05.12.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о ракетном обстреле израильской территории со стороны Египта. Так ли это на самом деле, и что произошло в результате инцидента, в беседе на радио Sputnik Беларусь рассказал политический обозреватель израильского телеканала ITON.TV Александр Гур-Арье.

Гур-Арье: ракеты, запущенные с территории Египта, упали в песок
© AFP/ KHALED FAZAA
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"Дело в том, что на Синайском полуострове на протяжении нескольких лет идет война между террористическими группировками и военнослужащими египетской армии. Периодически оттуда производятся выстрелы. В данном случае не исключено, что ракеты упали в песок неподалеку от границы, то есть ущерб Израилю не был нанесен, даже не сработали системы оповещения, так как не было никакой угрозы населенным пунктам", — сообщил Гур-Арье.

Комментарий израильского журналиста Александра Гур-Арье слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический обозреватель телеканала ITON.TV Александр Гур-Арье прокомментировал на радио Sputnik Беларусь ночной ракетный обстрел израильской территории со стороны...

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