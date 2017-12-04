﻿ По числу отобранных после Олимпиад медалей Беларусь уступает только России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По числу отобранных после Олимпиад медалей Беларусь уступает только России

05.12.2017 13:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту. Сначала надо дождаться результатов оперативного допинг-контроля. Потом подождать десять лет с момента своей победы и пережить несколько перепроверок проб более совершенными методиками.


Фото: rio2016.com

Если даже чемпион был кристально чист и честен, нет никакой гарантии, что не была загрязнена пищевая добавка, что врач не посоветовал запрещенные капли в нос или что кто-то из функционеров не задумал допинговую схему, поцарапал пробирки и подсыпал туда соли с кофе.

Более того, если действительно банки допинг-проб можно вскрывать и такое уже практиковалось, значит можно вскрыть пробирку любого и заявить о его виновности. И тут уж ни один чемпион не будет спать спокойно.

Сегодня ты победитель, а завтра, может быть — нет.

Начиная с Игр 2004 года более ста спортсменов были лишены наград, из них больше трети — 42 человека — россияне, подсчитал «Спорт-Экспресс». Еще 30 спортсменов — представители Беларуси, Украины и Казахстана. При этом белорусских атлетов лишали медалей после завершения Игр 11 раз (2 золота, 3 серебра, 6 бронз). Чаще были наказаны лишь россияне.


Фото: sport-express.ru

Подчеркнем, что речь идет лишь о наградах, отобранных уже после окончания Олимпиад. Медали, конфискованные во время Игр, в этот список не включены.






 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту. Сначала надо дождаться результатов оперативного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В поисках Санта-Клауса: белорусский олень переходит границу с Литвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика