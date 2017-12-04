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По числу отобранных после Олимпиад медалей Беларусь уступает только России
Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту. Сначала надо дождаться результатов оперативного допинг-контроля. Потом подождать десять лет с момента своей победы и пережить несколько перепроверок проб более совершенными методиками.
Если даже чемпион был кристально чист и честен, нет никакой гарантии, что не была загрязнена пищевая добавка, что врач не посоветовал запрещенные капли в нос или что кто-то из функционеров не задумал допинговую схему, поцарапал пробирки и подсыпал туда соли с кофе.
Более того, если действительно банки допинг-проб можно вскрывать и такое уже практиковалось, значит можно вскрыть пробирку любого и заявить о его виновности. И тут уж ни один чемпион не будет спать спокойно.
Сегодня ты победитель, а завтра, может быть — нет.
Начиная с Игр 2004 года более ста спортсменов были лишены наград, из них больше трети — 42 человека — россияне, подсчитал
Подчеркнем, что речь идет лишь о наградах, отобранных уже после окончания Олимпиад. Медали, конфискованные во время Игр, в этот список не включены.
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Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту. Сначала надо дождаться результатов оперативного...
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