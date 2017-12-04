По числу отобранных после Олимпиад медалей Беларусь уступает только России

Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту. Сначала надо дождаться результатов оперативного допинг-контроля. Потом подождать десять лет с момента своей победы и пережить несколько перепроверок проб более совершенными методиками.



Фото: rio2016.com

Если даже чемпион был кристально чист и честен, нет никакой гарантии, что не была загрязнена пищевая добавка, что врач не посоветовал запрещенные капли в нос или что кто-то из функционеров не задумал допинговую схему, поцарапал пробирки и подсыпал туда соли с кофе.

Более того, если действительно банки допинг-проб можно вскрывать и такое уже практиковалось, значит можно вскрыть пробирку любого и заявить о его виновности. И тут уж ни один чемпион не будет спать спокойно.

Сегодня ты победитель, а завтра, может быть — нет.

Начиная с Игр 2004 года более ста спортсменов были лишены наград, из них больше трети — 42 человека — россияне, подсчитал «Спорт-Экспресс» . Еще 30 спортсменов — представители Беларуси, Украины и Казахстана. При этом белорусских атлетов лишали медалей после завершения Игр 11 раз (2 золота, 3 серебра, 6 бронз). Чаще были наказаны лишь россияне.



Фото: sport-express.ru

Подчеркнем, что речь идет лишь о наградах, отобранных уже после окончания Олимпиад. Медали, конфискованные во время Игр, в этот список не включены.



















