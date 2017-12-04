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"Не глядя, за 250 евро". По литовскому TV показали квартиры, которые белорусы купили ради шенгена
Литовский телеканал
— Украинцы, белорусы интересуются дешевыми квартирами в деревнях только до получения шенгенских виз, а получив их, едут на заработки в Европу, — сообщили в репортаже tv3.lt.
О том, что говорят местные
Такое запущенное и дешевое жилье раскуплено во многих селах, сообщили в репортаже журналисты телеканала.
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Такие запущенные квартиры раскуплены во многих литовских селах.
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