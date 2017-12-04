Литовский телеканал tv3.lt рассказал в новостях, что в основном дешевые квартиры ради шенгена покупают белорусы и украинцы. Самые популярные деревни у наших соотечественников — Кубилинай и Йонишкеляй. За квартиру там просят всего 250 евро. Как выглядит жилье — в нашем материале.



Фото: скриншот tv3.lt

— Украинцы, белорусы интересуются дешевыми квартирами в деревнях только до получения шенгенских виз, а получив их, едут на заработки в Европу, — сообщили в репортаже tv3.lt.



Фото: tv3.lt



Фото: tv3.lt



Фото: tv3.lt

О том, что говорят местные жители о хозяевах квартир REALTY.TUT.BY уже писал. Телеканалу сельчане также рассказали, что белорусы и украинцы приобретали квартиры не глядя. Местным они сказали, что в квартирах может жить, кто захочет, главное, чтобы платили за электричество. Стоимость одной такой квартиры — 250 евро.



Фото: tv3.lt



Фото: tv3.lt



Фото: tv3.lt



Фото: tv3.lt

Такое запущенное и дешевое жилье раскуплено во многих селах, сообщили в репортаже журналисты телеканала.



Фото: tv3.lt



Фото: tv3.lt