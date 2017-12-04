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"Не глядя, за 250 евро". По литовскому TV показали квартиры, которые белорусы купили ради шенгена

05.12.2017 13:43 — Разное | Tut.by  
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Литовский телеканал tv3.lt рассказал в новостях, что в основном дешевые квартиры ради шенгена покупают белорусы и украинцы. Самые популярные деревни у наших соотечественников — Кубилинай и Йонишкеляй. За квартиру там просят всего 250 евро. Как выглядит жилье — в нашем материале.


Фото: скриншот tv3.lt

— Украинцы, белорусы интересуются дешевыми квартирами в деревнях только до получения шенгенских виз, а получив их, едут на заработки в Европу, — сообщили в репортаже tv3.lt.


Фото: tv3.lt

Фото: tv3.lt

Фото: tv3.lt

О том, что говорят местные жители о хозяевах квартир REALTY.TUT.BY уже писал. Телеканалу сельчане также рассказали, что белорусы и украинцы приобретали квартиры не глядя. Местным они сказали, что в квартирах может жить, кто захочет, главное, чтобы платили за электричество. Стоимость одной такой квартиры — 250 евро.


Фото: tv3.lt

Фото: tv3.lt

Фото: tv3.lt

Фото: tv3.lt

Такое запущенное и дешевое жилье раскуплено во многих селах, сообщили в репортаже журналисты телеканала.


Фото: tv3.lt

Фото: tv3.lt
 
 
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Такие запущенные квартиры раскуплены во многих литовских селах.

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