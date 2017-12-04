В поисках Санта-Клауса: белорусский олень переходит границу с Литвой

"Приближается Рождество. Рудольф приходит в Литву", — отметила в комментариях к видеозаписи погранслужба страны.

Пользователи социальной сети поддержали идею пограничников.

"Смотрит, готовы ли литовцы праздновать", "Забыл дедушку (Санта Клауса)", "Рудольф-белорус" — так прокомментировали переход оленя пользователи.

Отметим, что Рудольф — девятый и самый популярный олень из группы "летучих оленей", тянущих за собой повозку с Санта-Клаусом. История Рудольфа отражена в популярных песнях и в ряде кинофильмов.