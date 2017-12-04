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В поисках Санта-Клауса: белорусский олень переходит границу с Литвой
05.12.2017 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь
"Приближается Рождество. Рудольф приходит в Литву", — отметила в комментариях к видеозаписи погранслужба страны.
Пользователи социальной сети поддержали идею пограничников.
"Смотрит, готовы ли литовцы праздновать", "Забыл дедушку (Санта Клауса)", "Рудольф-белорус" — так прокомментировали переход оленя пользователи.
Отметим, что Рудольф — девятый и самый популярный олень из группы "летучих оленей", тянущих за собой повозку с Санта-Клаусом. История Рудольфа отражена в популярных песнях и в ряде кинофильмов.
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Олени, которые, как известно, в Рождество доставляют Санта-Клауса с подарками, ближе к празднику начинают подтягиваться в направлении Скандинавии, где традиционно...
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