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В поисках Санта-Клауса: белорусский олень переходит границу с Литвой

05.12.2017 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Приближается Рождество. Рудольф приходит в Литву", — отметила в комментариях к видеозаписи погранслужба страны.

Пользователи социальной сети поддержали идею пограничников.

"Смотрит, готовы ли литовцы праздновать", "Забыл дедушку (Санта Клауса)", "Рудольф-белорус" — так прокомментировали переход оленя пользователи.

Отметим, что Рудольф — девятый и самый популярный олень из группы "летучих оленей", тянущих за собой повозку с Санта-Клаусом. История Рудольфа отражена в популярных песнях и в ряде кинофильмов.

 
 
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Олени, которые, как известно, в Рождество доставляют Санта-Клауса с подарками, ближе к празднику начинают подтягиваться в направлении Скандинавии, где традиционно...

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