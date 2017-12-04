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Медики назвали возможный признак приближающейся смерти
Снижение артериального давления у пожилых людей с большой долей вероятности свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании,
Выяснилось, что у обеих групп отмечалось постепенное падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти, причем в последние два года оно было наиболее существенным.
Специалисты подчеркивают, что полученные данные могут помочь при выборе лечения для людей в преклонном возрасте, в частности при оценке рисков применения того или иного вида терапии.
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Ученые Эксетерского университета проанализировали медицинские записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в возрасте 60 лет и старше.
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