ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики назвали возможный признак приближающейся смерти

05.12.2017 13:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Снижение артериального давления у пожилых людей с большой долей вероятности свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine. Кратко о нем пишет РИА "Новости".


Фото: pixabay.com


Ученые Эксетерского университета проанализировали медицинские записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в возрасте 60 лет и старше. В выборку были включены данные как о пациентах с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, так и о людях, практически не имевших проблем со здоровьем.

Выяснилось, что у обеих групп отмечалось постепенное падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти, причем в последние два года оно было наиболее существенным.

Специалисты подчеркивают, что полученные данные могут помочь при выборе лечения для людей в преклонном возрасте, в частности при оценке рисков применения того или иного вида терапии.

Читайте также:

Вечеринка с цезием-137 и лечение радием: как раньше использовали радиацию

 
 
Ссылка на источник 307
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Эксетерского университета проанализировали медицинские записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в возрасте 60 лет и старше.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску легкавік знёс прыпынак грамадскага транспарту (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика