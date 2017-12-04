В Минске опять выставили на продажу Чижовский рынок. Начальная цена - почти 2 миллиона долларов

В Минске снова попытаются продать Чижовский рынок, что не удается сделать уже более двух лет. Правда, в этот раз начальная цена объекта выросла более чем в два раза и составила почти 2 миллиона долларов. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Сергей Пожога, minsknews.by

Напомним, впервые Чижовский рынок на улице Ташкентской выставили на продажу в декабре 2014 года. Тогда основным условием сделки называлось строительство на его месте многофункционального торгового комплекса. Потом рынок попытались продать в январе и марте 2016-го с начальной ценой в 1,58 млн рублей. На этот раз инвестор должен был построить уже не торговый центр, а универсальный рынок. Но покупателя и тогда не нашлось .

Новый конкурс по продаже госпредприятия «Чижовский рынок» запланирован на 28 декабря 2017 года. Заявления на участие в конкурсе мэрия принимает по 15 декабря включительно.

— Сейчас одним из главных условий, выдвигаемых новому собственнику, является создание на базе имущественного комплекса современного универсального рынка с местами для продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на приусадебных земельных участках. Также новому владельцу необходимо будет погасить кредиторскую задолженность, образовавшуюся на момент подписания акта приема-передачи имущественного комплекса, и выполнить иные условия, оговоренные договором купли-продажи, — рассказала начальник отдела экспертизы достоверности оценки государственного имущества фонда «Минскгоримущество» Инна Мелешкевич.

По ее словам, начальная цена продажи Чижовского рынка определена по рыночной стоимости и составляет 3,931 миллиона рублей (почти 1,943 миллиона долларов. — Прим. TUT.BY).

— При формировании условий продажи рынка учитывалось, что микрорайон Чижовка расположен обособленно и удален от центра города. Также приняли во внимание, что более 20% местных жителей — люди пенсионного возраста. Поэтому усиливается социальная значимость рынка в обеспечении населения товарами по доступным ценам. Кроме того, физическим лицам здесь предоставляется возможность реализовать продукцию, произведенную ими на личных приусадебных участках. Таким образом, Мингорисполком считает целесообразным сохранить в Чижовке торговый объект в таком формате, придав ему современный вид, — сказала Мелешкевич.

Чижовский рынок был открыт в июне 1980 года. Он является дочерним предприятием Комаровского рынка. Рынок расположен на земельном участке площадью более 1,5 га. Общая площадь капитальных строений — 2043,6 квадратного метра.