Представители бизнес-сообщества вошли в Межведомственный совет по контрольной деятельности при КГК

фото: newsbel.by

В соответствии с президентским указом «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» Комитет госконтроля и Генпрокуратура утвердили состав Совета.

Его председателем стал глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, заместителями председателя – заместитель генпрокурора Александр Лашин и первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Иван Романович.

В состав Совета вошли руководители иных контролирующих (надзорных) органов, а также заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности, директор Департамента по предпринимательству Минэкономики, представители Совета по развитию предпринимательства, бизнес-сообщества (Жанна Тарасевич - член Совета по развитию предпринимательства , директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского; Александр Швец - председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей), местных исполнительных и распорядительных органов.

Основной задачей Совета станет анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности в Беларуси и разработка предложений для государственных органов и иных организаций, реализующих функции контроля (надзора), по повышению эффективности этой деятельности, сообщили в КГК.