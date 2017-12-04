Как регионы справляются с планом по созданию рабочих мест

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Предприятия за 9 месяцев этого года трудоустроили почти 50 тысяч человек на новые рабочие места. Это на 2,5 тысячи меньше, чем было запланировано.

В целом за год в Беларуси намерены ввести 70 тысяч новых рабочих мест, пишет TUT.BY .

В январе-сентябре не справились с планом по трудоустройству на новые рабочие места в Минске (на 2155 человек меньше, чем планировало), а также в Могилевской (108) и Минской областях (1153). В остальных регионах смогли выполнить план. К примеру, в Витебской области его перевыполнили на 513 человек.

Для сравнения: за январь-сентябрь 2016 года в Беларуси создали 54,2 тысячи новых рабочих мест.

По итогам года больше всего новых рабочих мест должны ввести в Минске — 30 тысяч, а меньше всего — в Гродненской области (4 900).

Но в достоверности некоторых данных по трудоустройству на новые рабочие места в прошлом году усомнились в КГК. Так, специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области посетили 128 организаций области, которые успешно отчитались в трудоустройстве 762 человек.

— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводила пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

Напомним, за последние 7 месяцев в Беларуси число безработных сократилось на 18,1 тысячи человек. Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало ноября — 25,3 тысячи.

За октябрь безработных в Беларуси стало меньше на 2 тысячи человек. При этом число вакансий, которые были размещены в базах служб занятости, за прошлый месяц немного сократились — до 56,3 тысячи.

И если в целом по стране уровень безработицы сокращается, то в отдельных районах этот показатель растет. К примеру, за сентябрь заметнее всего число безработных выросло в Стародорожском районе — нВ целом за год в Беларуси намерены ввести 70 тысяч новых рабочих мест, пишет TUT.BY.



В январе-сентябре не справились с планом по трудоустройству на новые рабочие места в Минске (на 2155 человек меньше, чем планировало), а также в Могилевской (108) и Минской областях (1153). В остальных регионах смогли выполнить план. К примеру, в Витебской области его перевыполнили на 513 человек.

Для сравнения: за январь-сентябрь 2016 года в Беларуси создали 54,2 тысячи новых рабочих мест.

По итогам года больше всего новых рабочих мест должны ввести в Минске — 30 тысяч, а меньше всего — в Гродненской области (4 900).

Но в достоверности некоторых данных по трудоустройству на новые рабочие места в прошлом году усомнились в КГК. Так, специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области посетили 128 организаций области, которые успешно отчитались в трудоустройстве 762 человек.

— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводила пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

Напомним, за последние 7 месяцев в Беларуси число безработных сократилось на 18,1 тысячи человек. Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало ноября — 25,3 тысячи.

За октябрь безработных в Беларуси стало меньше на 2 тысячи человек. При этом число вакансий, которые были размещены в базах служб занятости, за прошлый месяц немного сократились — до 56,3 тысячи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как регионы справляются с планом по созданию рабочих мест Предприятия за 9 месяцев этого года трудоустроили почти 50 тысяч человек на новые рабочие места. Это на 2,5 тысячи меньше, чем было запланировано.

И если в целом по стране уровень безработицы сокращается, то в отдельных районах этот показатель растет. К примеру, за сентябрь заметнее всего число безработных выросло в Стародорожском районе — на 83,3% к августу. На второй строчке по этому показателю Столинский район (+73,3%), а на третьей — Берестовицкий (+22,3%).а 83,3% к августу. На второй строчке по этому показателю Столинский район (+73,3%), а на третьей — Берестовицкий (+22,3%).