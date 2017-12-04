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Видеофакт: как снимали с крыши "связанного с Януковичем" Саакашвили
05.12.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром к Саакашвили домой пришли представители правоохранительных органов Украины. По их словам, у них на руках было постановление на проведение "следственных действий". Саакашвили заявил, что его хотят задержать и
Тем не менее,
Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что Саакашвили связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем – в частности, акции протеста, которые собирал Саакашвили, были проплачены окружением экс-главы украинского государства. По словам генпрокурора, целью этих акций было свержение государственной власти в стране.
Одним из спонсоров команды Саакашвили был, по словам Луценко, украинский бизнесмен Сергей Курченко, который был заинтересован в захвате власти. Эти акции и захват власти, по мнению украинского генпрокурора, способствовали в остановке их уголовного преследования членов преступной группировки Януковича-Курченко, а также возобновлению их контроля над активами.
Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.
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