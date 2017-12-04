Утром к Саакашвили домой пришли представители правоохранительных органов Украины. По их словам, у них на руках было постановление на проведение "следственных действий". Саакашвили заявил, что его хотят задержать и спрятался на крыше , пригрозил, что спрыгнет.

Тем не менее, политика сняли с крыши и, несмотря на протесты и сопротивления его сторонников, увезли. У него дома провели обыск, позже пресс-служба Совета Безопасности Украины сообщила , что Саакашвили подозревается по части первой статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика.

Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что Саакашвили связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем – в частности, акции протеста, которые собирал Саакашвили, были проплачены окружением экс-главы украинского государства. По словам генпрокурора, целью этих акций было свержение государственной власти в стране.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код informator.ua Кадры с Саакашвили, угрожающим спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве

Одним из спонсоров команды Саакашвили был, по словам Луценко, украинский бизнесмен Сергей Курченко, который был заинтересован в захвате власти. Эти акции и захват власти, по мнению украинского генпрокурора, способствовали в остановке их уголовного преследования членов преступной группировки Януковича-Курченко, а также возобновлению их контроля над активами.

Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.