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Видеофакт: как снимали с крыши "связанного с Януковичем" Саакашвили

05.12.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Утром к Саакашвили домой пришли представители правоохранительных органов Украины. По их словам, у них на руках было постановление на проведение "следственных действий". Саакашвили заявил, что его хотят задержать и спрятался на крыше, пригрозил, что спрыгнет.

Видеофакт: как снимали с крыши "связанного с Януковичем" Саакашвили
© Sputnik/
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Тем не менее, политика сняли с крыши и, несмотря на протесты и сопротивления его сторонников, увезли. У него дома провели обыск, позже пресс-служба Совета Безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревается по части первой статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика.

Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что Саакашвили связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем – в частности, акции протеста, которые собирал Саакашвили, были проплачены окружением экс-главы украинского государства. По словам генпрокурора, целью этих акций было свержение государственной власти в стране.

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Кадры с Саакашвили, угрожающим спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве

Одним из спонсоров команды Саакашвили был, по словам Луценко, украинский бизнесмен Сергей Курченко, который был заинтересован в захвате власти. Эти акции и захват власти, по мнению украинского генпрокурора, способствовали в остановке их уголовного преследования членов преступной группировки Януковича-Курченко, а также возобновлению их контроля над активами.

Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

 
 
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