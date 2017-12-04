В следующем году в Гродно начнут строить два новых микрорайона

В нынешнем году в областном центре будет построено 202 тысячи квадратных метров жилья, включая 53 тысячи индивидуального. Основными районами жилой застройки стали Колбасино, улицы Пролетарская и Татарская-Комбайнерская, микрорайон Ольшанка.

На следующий год областному центру предварительно планируется выйти на 181 тысячу квадратных метров новой жилой площади, из этого 124 тысячи квадратных метров — многоэтажной застройки. Возведут 20 многоэтажных жилых домов. Микрорайон Колбасино прирастет восемью многоэтажками, Ольшанка — четырьмя. Пять домов возведут на улице Пролетарской, два — на Фолюше, один дом — на продленной улице Курчатова. Четыре многоэтажки будут построены из монолита. Отрадно, что некоторые дома уже в стадии строительства или близки к его завершению. В возведении жилья примут участие ОАО «Гродножилстрой», ОАО «Гроднопромстрой», трест «Гродногорстрой». Не исключено, что интерес к возведению жилья проявят инвесторы из других областей.





Микрорайон Грандичи: год рождения — 2018-й

Со второго полугодия следующего года начнется застройка нового микрорайона Грандичи. Как считает директор УКСа Гродно Анатолий Врублевский, осваивать новый микрорайон необходимо одновременно с уплотнением существующей в городе застройки. Это нужно для того, чтобы компенсировать снос существующих в зоне будущей застройки строений по рыночной стоимости, обеспечить прокладку магистральных инженерных сетей, которые должны быть как минимум за два года до начала возведения жилья. Таковой «точечной застройкой» станут один дом в Ольшанке, два в Фолюше и один дом в Девятовке.

Сейчас проектному управлению ОАО «Гродножилстрой» УКСом передана документация на проектирование микрорайона Грандичи-2. В проект застройки этого микрорайона вносятся коррективы с учетом новой концепции градостроительства в Республике Беларусь. Согласно ей, дворовые территории будут освобождены от машин путем устройства сквозных подъездов с выходом в закрытый дворик или выноса транспорта по периметру. А внутри дворов останутся только пешеходные связи, малые архитектурные формы. При этом создается возможность заезда спецтранспорта — скорой, пожарной, аварийной и других служб.

Как подчеркнул Анатолий Врублевский, в освоение микрорайона Грандичи уже вложены 26 миллионов рублей. Построена подстанция 110 киловольт. Идет передислокация с Лапенок войсковой части. Обеспечит теплом новый микрорайон котельная бывшего тонкосуконного объединения, нужно только продлить теплотрассу. Ливневая канализация с микрорайона Грандичи будет подключена к этой системе в Девятовке. Не будет проблем и с водоснабжением — рядом водозабор «Гожка».

— Ставится задача приступить к застройке нового микрорайона комплексно, при возведении первых многоэтажек рядом закладывать и детский сад, — говорит директор УКСа. — Не исключено, что там детский сад может быть размещен на первом этаже одного из домов.

Был военным — станет гражданским

В следующем году будет заложен еще один жилой район на 1620 квартир на месте бывшего военного городка в Гродно.

Разместится он на площади 26 гектаров между улицей Лидской и Румлевским проспектом, откуда несколько лет назад перебазировалась воинская часть. Жилье площадью 100 тысяч квадратных метров возведут на двадцати гектарах. Дома будут в основном 5−7-этажные серии КПД, а также три 19-этажные высотки, которые будут красиво смотреться со стороны Румлевского проспекта. Запроектированы три так называемые многоэтажки-«червячки» высотой от 8 до 16 этажей в монолитном исполнении.





Проектом предусмотрено возведение торгово-общественного центра и детского сада, начальной школы. Концепция застройки нового микрорайона разработана с учетом новой концепции градостроительства.

Первый блин не комом

Торжественно открытый в День города 54-квартирный жилой дом в новом микрорайоне Колбасино стал первым в республике, построенным без привлечения льготных кредитов. Членами жилищно-строительного потребительского кооператива «ГЖС-1» стали работники ОАО «Гродножилстрой». Усилиями УКСа Гродно и этого акционерного общества положено хорошее начало. На сегодняшний день от 68 предприятий и организаций Гродно в УКС поступило заявок на строительство таким методом 1300 квартир.





Следующий 171-квартирный жилой дом по такой схеме будет возведен в 2018 году в Ольшанке для ЖСПК, сформированного УКСом совместно с ОАО «Гродно Азот», РУП «Гродноэнерго» и Гродненской табачной фабрикой «Неман». В следующем году введут в эксплуатацию в Ольшанке 134-квартирный дом для ЖСПК, сформированного по заявкам администраций двух районов Гродно. Всего уже к концу года сформировано восемь ЖСПК.

Продолжится строительство домов семейного типа. На 2018 год запланировано два таких особняка на улице Волковича. Они финансируются за счет средств государственной инвестиционной программы и банков.

Индивидуальное строительство жилья будет вестись в новых микрорайонах Барановичи. Завершается формирование Барановичи-7, на очереди девятый и одиннадцатый районы.