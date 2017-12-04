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Надаль признан лучшим спортсменом Испании в истории

05.12.2017 14:32 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил премию газеты AS как лучший спортсмен Испании за всю историю. Торжественный вечер, посвященный 50-летию издания, на котором были объявлены лауреаты премии, прошел в понедельник в мэрии Мадрида.


Фото: Reuters

В женской номинации лучшей признана 27-летняя пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия, являющаяся олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро (200 м баттерфляем) и 8-кратной чемпионкой мира, в ее активе также две серебряные и одна бронзовая награды Олимпийских игр.

Также наградой 50-летия газеты был отмечен бывший легкоатлет Себастьян Коу, ныне британец возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Награды лауреатам вручали руководители издания и король Испании Филипп VI.

— Я очень признателен, что получил такую награду, что меня оценили подобным образом, однако я не очень люблю говорить о себе подобными терминами. Это правда, что в теннисе я добился очень многого, но в других видах спорта есть много выдающихся испанцев, которые были новаторами во многих аспектах, — сказал 16-кратный победитель турниров серии Большого шлема.

31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров Большого шлема. Испанец один раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2009), 10 раз — Открытый чемпионат Франции (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), два раза — Уимблдон (2008, 2010), три раза — Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016). За карьеру испанец заработал 94,6 миллиона долларов призовых.

 
 
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил премию газеты AS как лучший спортсмен Испании за всю историю.

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