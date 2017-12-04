Россельхознадзор подозревает PepsiCo в краже конфиденциальных документов

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Ранее ведомство начало внутреннюю проверку из-за подозрений в том, что компания с помощью хакерской атаки могла получить доступ к документу под грифом "для служебного пользования".

Россельхознадзор подозревает компанию PepsiCo в возможности организации хакерской атаки для получения доступа к секретной информации государственных органов РФ.

Ранее Россельхознадзор начал внутреннюю проверку в связи с тем, что PepsiCo, по данным ведомства, получила доступ к документу Россельхознадзора под грифом "для служебного пользования", сообщает ТАСС .

"Предварительные результаты внутренней проверки Россельхознадзора показали, что никто из сотрудников службы, обладающих доступом к представленному вице-президентом компании PepsiCo ("Вимм-Билль-Данн") по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы (Сергеем) Глушковым внутреннему служебному документу Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку "для служебного пользования", не направлял письмо во внешнее информационное поле... В этой связи, служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", - сказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Россельхознадзор также намерен обратиться в правоохранительные органы РФ в связи с возможным коммерческим шпионажем PepsiCo.

"Учитывая то, что во внутреннем документе, который нелегальным путем попал в руки представителей указанной компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих предприятий, входящих в корпорацию PepsiCo, компания, обладая секретной информацией, имела конкурентное преимущество перед российскими компаниями и была готова к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время", - отметила представитель Россельхознадзора.