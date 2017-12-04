Почему зимой хочется больше есть

Все о чем, вы сейчас думаете — это еда? А привычка проверять холодильник через каждые полчаса уже стала маниакальной? The Challenger нашел пять причин, почему зимой почему постоянно хочется есть, и нельзя просто так взять и отойти от холодильника.

Организму требуется больше энергии для «обогрева»



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что происходит: стоит ли говорить, что климатические условия, в которых человек вынужден существовать, влияют не только на его образ жизни, но и в целом на все процессы, происходящие в организме. Так, жителям северных широт (к которым мы относимся) нужно больше энергии для поддержания нормальной температуры тела, ведь столбик термометра здесь чаще опускается, нежели поднимается. Поэтому стоит вам только замерзнуть, как появится постоянное чувство голода и рука сама потянется к холодильнику. К тому же зима, увы, не самое приятное время для прогулок, поэтому человек в такой сезон больше похож на медведя, который хочет поскорее впасть в спячку и отправить в жир все, что съел.

Как бороться: не мерзните! Да, сейчас именно тот момент, когда одежда должна соответствовать не столько модным тенденциям, сколько погоде за окном. Прежде чем надевать что-либо, спрашивайте себя: «Там, куда я иду, мне будет в этом тепло?». «Да» — единственный ответ, который принимается. А если перспектива носить сразу несколько слоёв одежды вас категорически не устраивает, то обязательно купите «правильный» комплект термобелья. Слоев меньше, а телу теплее. К тому же позаботьтесь о температуре у себя дома и в офисе: избегайте сквозняков и старайтесь сначала проветрить помещение, а уже потом начинать в нем работать. И главное — больше двигайтесь. Найдите компромисс: если вы не такой уж любитель спортивных упражнений на открытом морозном воздухе, то тренируйтесь в помещении — либо дома, либо в спортзале неподалеку. И конечно, вне зависимости от показаний термометра каждое утро начинайте с зарядки.

Обмен веществ замедляется



Фото: Reuters

Что происходит: скорость обмена веществ зимой замедляется, организм входит в режим экономии энергии, стараясь как можно больше отложить «про запас». Так что постоянное чувство голода — абсолютно естественное физиологическое явление. Поэтому самая плохая идея сейчас — это садиться на диету и сильно ограничивать себя в еде. Организм не даст так просто расстаться с необходимой ему жировой прослойкой, поэтому в первую очередь он сожжет именно мышечную массу, а уже потом лишние килограммы.

Как бороться: старайтесь есть не меньше пяти раз в день и как можно больше двигаться. Отдавайте предпочтение только полезным продуктам, ускоряющим метаболизм, и только тем физическим упражнениям, которые доставляют удовольствие (изнурительные и интенсивные нагрузки оставьте до весны). К тому же сейчас самое время разбавить привычный тренировочный процесс зимними видами спорта, доступными всего несколько месяцев в году. Лыжи, коньки, сноуборд — идеальная зима выглядит именно так.

Короткий световой день





Что происходит: день становится короче, темнеет рано. И вечная жизнь в потемках вносит свои коррективы. Дело в том, что мелатонин (гормон, отвечающий за синхронизацию сна и бодрствования) синтезируется в темноте, поэтому зимой из-за вечных сумерек он начинает вырабатываться задолго до привычного времени отхода ко сну. Таким образом, человек целый день чувствует себя сонным и вялым, а ночью из-за нарушенных биоритмов, напротив — часто не может уснуть. В результате развивается хроническая бессонница и депрессия, которая сопровождается постоянным чувством голода.

Как бороться: чем больше света в вашем жизненном пространстве днем, тем легче вам перенести вечную темноту за окном. Это тот редкий случай, когда можно смело впадать в крайности и включать сразу все лампы. А несвоевременная выработка мелатонина существенно сократится, если вы хотя бы один час будете проводить на улице в светлое время суток. Этот час на свежем воздухе намного сократит количество голодных позывов и избавит от навязчивого желания чем-нибудь перекусить. Но ночью наступает другая крайность — спать нужно в кромешной тьме, а значит, в спальне не должно быть никаких раздражающих факторов и всего того, что может нарушить ваш сон (пока, смартфон!). Это очень важно, ведь недосып приводит не только к депрессиям и апатии, но и к увеличению уровня гормона грелина (он стимулирует аппетит), к снижению лептина (от него зависит чувство сытости). Старайтесь спать не меньше восьми часов, иначе отойти от холодильника дальше, чем на метр, будет невозможно. Если вам систематически не удаётся выспаться, посмотрите, возможно, в этом виноваты какие-то неправильные привычки или неподходящие позы для сна.

Дефицит жидкости



Фото: Reuters

Что происходит: зимой не так часто хочется пить, как летом, но это совсем не значит, что в холодное время года организм меньше нуждается в жидкости. Работающие круглый год кондиционеры в офисах и раскаленные батареи в квартирах делают воздух еще суше, усиливая потерю влаги. Но проблема в том, что никаких сигналов о необходимости восполнить водный баланс организм не подает, так как холод притупляет чувство жажды. А нехватка воды часто маскируется под чувство голода, и вместо того, чтобы выпить стакан воды, человек начинает есть.

Как бороться: если вы хотите есть, но понимаете, что последний прием пищи был совсем недавно, выпейте стакан воды и подождите 10 минут. Вполне возможно, что вашему организму просто не хватало жидкости. Чтобы не становиться жертвой такой путаницы, старайтесь ежедневно поддерживать водный баланс.

Сезонная хандра



Фото: Krista Mangulsone / StockSnap.io

Что происходит: солнце в принципе редкий гость в наших краях, а зимой количество солнечных дней можно пересчитать по пальцам (увы, одной руки). А между тем именно благодаря ультрафиолету в нашем организме вырабатывается витамин D, без которого невозможно производство другого важного вещества — серотонина (гормона счастья). Плюс не следует забывать про внесезонные факторы стресса, такие как перманентная спешка, бешеный ритм работы, неврозы и страхи. Мы тратим много сил, чтобы все успевать, и так сильно переживаем, когда что-то не получается. В итоге вместо гормона счастья организм начинает усиленно вырабатывать гормоны стресса (кортизол и адреналин), которые посылают сигнал мозгу о том, что человек находится в опасности и срочно нуждается в энергетической подпитке. К тому же серотонин можно получить из пищи — для этого необходимы продукты, содержащие аминокислоту триптофан и глюкозу. Попадая в организм, эти вещества стимулируют усиленную выработку гормона. Но мозг быстро привыкает к этому и в случае депрессии сразу требует углеводной пищи, чтобы быстро восполнить дефицит гормона. В итоге человеку почему постоянно хочется есть, и он «заедает» своё плохое настроение.

Как бороться: больше всего триптофана содержится в курице, индейке, рыбе, постном мясе, сырах, яйцах, зерновых и орехах. Включая их в свой рацион как можно чаще, вы избавитесь от чувства голода, вызванного плохим настроением. А вот потребление продуктов с высоким содержанием углеводов лучше взять под контроль — никаких пирожных, тортов и шоколадок, старайтесь получать глюкозу из растительной пищи (к счастью, фрукты и овощи теперь можно купить круглый год). Наконец, попробуйте открыть для себя и другие источники удовольствия — прогулки, занятия спортом, любимую музыку и общение с близкими людьми. Зима — время, когда мы как никогда нуждаемся в тепле, причем не только в физическом, но и душевном.