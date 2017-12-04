В Беларуси планируют разработать беспилотный грузовик

Беспилотный грузовик планируется разработать в Беларуси, сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по научной работе и инновационной деятельности Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси Олег Еловой.





«Мы планируем разработать беспилотный грузовик. Это возможно только в отдаленной перспективе, после 2020 года. Но мы уже активно обсуждаем тему беспилотного транспорта с БелАЗом и МАЗом», — рассказал Олег Еловой.

В ближайшей перспективе возможны беспилотные тягачи БелАЗ. «Там не так важен водитель — важен конкретный путь. Этим мы уже стараемся заниматься. А беспилотные грузовики и другая техника МАЗа — это, конечно, более сложная и долгосрочная задача», — отметил заместитель гендиректора.

Ученые прогнозируют бурное развитие беспилотного транспорта в Беларуси в 2030-е годы. «У нас разработан проект стратегии „Наука и технологии: 2018−2040“. Этот документ вынесен на съезд ученых Беларуси. Конечно, беспилотный транспорт, в том числе грузовики, — одно из перспективных направлений развития науки и технологий, которому уделяется большое внимание в проекте стратегии», — подчеркнул Олег Еловой.