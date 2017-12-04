Гурков, Грабовский, Соболенко, Денисов и другие белорусские спортсмены с татуировками

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко по окончании сезона, в котором она впервые оказалась в топ-100 и сыграла в финале Кубка Федерации, сделала татуировку . SPORT.TUT.BY вспоминает, у кого еще из белорусских топ-спортсменов есть рисунки на теле.



Виталий Гурков. Татуировки многократного чемпиона мира по муай-тай и участника BRUTTO посвящены его творчеству в спорте и музыке. Это надпись «Muay Thai or Die» с драконом в центре композиции на спине и название группы на груди. Фото: instagram.com/vitalhurkou



Александра Романовская. У лыжной акробатки также значительная часть тела в татуировках. Тут есть и лиса, и енот на бедрах, мандала на правой руке, индианка на левом плече, пазл с половинкой сердечка на правом боку и надпись «мама» по-английски с сердечком на левой руке. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Станислав Драгун. На руках у футболиста БАТЭ как минимум две надписи. Одна из них гласит «Мы верим в Бога» (этот текст содержится на долларовых банкнотах. — Прим. ред.), а вторая «Никому не верь, только себе и Богу». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Ник Бэйлен. Американский хоккеист челябинского «Трактора» с белорусским паспортом летом 2015 года порадовал своих подписчиков в Instagram изображением птицы Феникс на груди. Фото: instagram.com/ndbailen



Анна Гуськова. На правой руке еще одной лыжной акробатки уживаются пума и цветок, на левом запястье находится композиция из цветка с пером, а на ключице написано «Provehito in Altum», что в переводе с латыни значит «Стремись ввысь». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Владимир Денисов. У капитана хоккейного «Динамо» на каждом из предплечий написаны имена дочерей: старшей Алексы — на левой руке, младшей Анастасии — на правой. Есть еще одна татуировка на правом плече. Фото: hcdinamo.by



Владимир Веремеенко. Баскетболист «Нижнего Новгорода» имеет на левом плече изображение сложенных вместе ладоней, как это бывает во время молитвы, с четками, на которых место креста занял мяч. Фото с сайта opennov.ru



Никита Корзун (крайний слева). У футболиста киевского «Динамо» практически вся левая рука в татуировках. На плече расположились сразу несколько ликов Иисуса Христа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Михаил Грабовский. На левом плече у хоккеиста видим игрока в хоккей (кажется, это сам Миша) и ангела, на правом предплечье есть еще одна татушка. Фото из семейного архива Грабовских



Арина Соболенко. Руку 19-летней теннисистки украшает изображение скалящегося тигра. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna



Михаил Сиваков. У футболиста пермского «Амкара» много татуировок. На правой руке это практически «рукав». Татушки есть и на груди, и на левой руке. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Андрей Степанов. Хоккеист минского «Динамо», как и его партнер по команде Денисов, набил на руках имена дочерей — Марии и Софии. Фото: instagram.com/andrey_stepanov61