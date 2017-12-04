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Презентация доклада "Союзное государство РФ и РБ: вызовы будущего"
05.12.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Доклад подготовлен при участии информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" (Беларусь) в сотрудничестве с экспертно-аналитическим интернет-ресурсом "Союзный Нарратив 2050" (Сонар-2050).
В рамках доклада коллектив белорусских и российских экспертов представит свое виденье процессов интеграции Беларуси и России в экономическом, общественно-политическом, военном и геополитическом контекстах. Также будут проведены анализ вызовов безопасности, оценка проблем и возможностей Союзного государства России и Беларуси в борьбе за лидерство в XXI веке.
Доклады представят:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая пройдет в среду, 6 декабря, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 6 декабря, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет презентация доклада "Союзное государство России и Беларуси: вызовы будущего".
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