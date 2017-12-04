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Презентация доклада "Союзное государство РФ и РБ: вызовы будущего"

05.12.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Доклад подготовлен при участии информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" (Беларусь) в сотрудничестве с экспертно-аналитическим интернет-ресурсом "Союзный Нарратив 2050" (Сонар-2050).

В рамках доклада коллектив белорусских и российских экспертов представит свое виденье процессов интеграции Беларуси и России в экономическом, общественно-политическом, военном и геополитическом контекстах. Также будут проведены анализ вызовов безопасности, оценка проблем и возможностей Союзного государства России и Беларуси в борьбе за лидерство в XXI веке.

Доклады представят:

  • "Дефицит исследований будущего, методология экспертизы и авторских исследований, идеология СОНАР-2050" Семен УРАЛОВ;
  • "Зачем милитаризуется Польша, Украина и Прибалтика?" Александр ТИХАНСКИЙ;
  • "Информационная безопасность: деятельность иностранных НКО по изменению сознания белорусского общества" Александр ШПАКОВСКИЙ;
  • "Роботы против рабочих мест: автоматизация как новый вызов для рынка труда Беларуси и России" Юрий ГЛУШАКОВ;
  • "Как изменит привычный нам мир поколение Y?" Кирилл ОЗИМКО;
  • "Кризис существующих идеологий в свете вызовов будущего" Алексей ДЗЕРМАНТ;
  • "О необходимости создания больших финансово-экономико-военных союзов" Алексей АВДОНИН;
  • "О возможностях и необходимости наднационального, союзного взаимодействия с Китаем" Эдвард ЧЕСНОКОВ;
  • "О принципах создания по-настоящему союзной промышленной политики" Иван ЛИЗАН;
  • "Хорошая новость — плохая новость? Дефицитный союзный позитив" Евгений СУПЕР;
  • "О проекте: почему "союзный", почему "нарратив" и почему "2050"?" Василий БОКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая пройдет в среду, 6 декабря, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В среду, 6 декабря, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет презентация доклада "Союзное государство России и Беларуси: вызовы будущего".

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