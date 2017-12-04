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Видеомост в рамках проведения IV Евразийского экономического конгресса

05.12.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Основные темы конгресса: подведение итогов года работы Евразийской экономической комиссии, практические аспекты евразийской интеграции и преимущества ведения бизнеса в ЕАЭС, новые точки экономического роста на евразийском пространстве, перспективы сотрудничества ЕАЭС с другими торгово-экономическими объединениями и крупнейшими экономиками мира – ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, Индией и Китаем. Отдельные сессии будут посвящены принятию Таможенного кодекса ЕАЭС, функционированию единого рынка лекарственных препаратов, созданию общего рынка электроэнергии, промышленной кооперации. Также будет рассмотрен новый вопрос в контексте евразийской интеграции – технология блокчейна и ее влияние на экономические процессы.

В обсуждении примут участие:

В Минске:

  • начальник отдела по юридической и кадровой работе республиканского унитарного предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Наталья ТАРАСЕВИЧ.

В Москве:

  • член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна ВАЛОВАЯ;
  • член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине МИНАСЯН;
  • генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь ПЕТРИШЕНКО;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Панкадж САРАН;
  • министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЁМИН;
  • председатель правления банка "Интеза" Антонио ФАЛЛИКО;
  • президент компании Alstom в России Филипп ПЕГОРЬЕ;
  • генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк ШАУФФ;
  • исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир ШИПКОВ;
  • генеральный директор Ассоциации "ФинТех" Сергей СОЛОНИН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 6 декабря, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 6 декабря, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Москва в рамках проведения в Москве IV Евразийского экономического...

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