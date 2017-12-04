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Видеомост в рамках проведения IV Евразийского экономического конгресса
05.12.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Основные темы конгресса: подведение итогов года работы Евразийской экономической комиссии, практические аспекты евразийской интеграции и преимущества ведения бизнеса в ЕАЭС, новые точки экономического роста на евразийском пространстве, перспективы сотрудничества ЕАЭС с другими торгово-экономическими объединениями и крупнейшими экономиками мира – ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, Индией и Китаем. Отдельные сессии будут посвящены принятию Таможенного кодекса ЕАЭС, функционированию единого рынка лекарственных препаратов, созданию общего рынка электроэнергии, промышленной кооперации. Также будет рассмотрен новый вопрос в контексте евразийской интеграции – технология блокчейна и ее влияние на экономические процессы.
В обсуждении примут участие:
В Минске:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 6 декабря, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 6 декабря, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Москва в рамках проведения в Москве IV Евразийского экономического...
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