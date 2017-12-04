Видеомост в рамках проведения IV Евразийского экономического конгресса

Основные темы конгресса: подведение итогов года работы Евразийской экономической комиссии, практические аспекты евразийской интеграции и преимущества ведения бизнеса в ЕАЭС, новые точки экономического роста на евразийском пространстве, перспективы сотрудничества ЕАЭС с другими торгово-экономическими объединениями и крупнейшими экономиками мира – ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, Индией и Китаем. Отдельные сессии будут посвящены принятию Таможенного кодекса ЕАЭС, функционированию единого рынка лекарственных препаратов, созданию общего рынка электроэнергии, промышленной кооперации. Также будет рассмотрен новый вопрос в контексте евразийской интеграции – технология блокчейна и ее влияние на экономические процессы.

В обсуждении примут участие:

В Минске:

начальник отдела по юридической и кадровой работе республиканского унитарного предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Наталья ТАРАСЕВИЧ.

В Москве:

член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна ВАЛОВАЯ;

член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине МИНАСЯН;

генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь ПЕТРИШЕНКО;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Панкадж САРАН;

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЁМИН;

председатель правления банка "Интеза" Антонио ФАЛЛИКО;

президент компании Alstom в России Филипп ПЕГОРЬЕ;

генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк ШАУФФ;

исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир ШИПКОВ;

генеральный директор Ассоциации "ФинТех" Сергей СОЛОНИН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 6 декабря, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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