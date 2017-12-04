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Невидимая ступенька: девушка обманула гравитацию и прошла по воздуху
05.12.2017 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Cуть действий заключается в том, что девушка руками сначала обозначает невидимую ступеньку (или коробку), а затем как будто наступает на нее одной ногой и перешагивает. На мгновение девушка будто бы зависает в воздухе.
Выложенное в Twitter видео сразу же заинтересовало пользователей и набрало более 200 тысяч просмотров. Мнения относительно "фокуса" разделились: одни говорили о замаскированном предмете и высоком уровне контроля тела, другие же просто назвали произошедшее магией.
Многие при этом попытались повторить проделанный трюк и поделились своими результатами в соцсетях.
Кому-то подобное удалось.
Некоторые попытки можно также засчитать.
А кому-то еще предстоит долго тренироваться.
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