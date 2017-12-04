Невидимая ступенька: девушка обманула гравитацию и прошла по воздуху

Cуть действий заключается в том, что девушка руками сначала обозначает невидимую ступеньку (или коробку), а затем как будто наступает на нее одной ногой и перешагивает. На мгновение девушка будто бы зависает в воздухе.

Выложенное в Twitter видео сразу же заинтересовало пользователей и набрало более 200 тысяч просмотров. Мнения относительно "фокуса" разделились: одни говорили о замаскированном предмете и высоком уровне контроля тела, другие же просто назвали произошедшее магией.

Многие при этом попытались повторить проделанный трюк и поделились своими результатами в соцсетях.

Кому-то подобное удалось.

Learning How To Do The Invisible Box Challenge #InvisibleBoxChallenge pic.twitter.com/aWHfIZ9MkF — Thomas Petrou (@PetrouTv) 5 декабря 2017 г.

​​Некоторые попытки можно также засчитать.

Much older. Much heavier. Much shorter box. First try. Maybe not… terrible? Lol pic.twitter.com/XkfQRegZZS — Will Presti (@WillPresti) 3 декабря 2017 г.

​А кому-то еще предстоит долго тренироваться.