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Лукашенко: белорусы смогут участвовать в строительстве АЭС в России

05.12.2017 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С учетом имеющихся производственно-инновационных возможностей Беларуси и Курской области,  сейчас нужно совместно проработать варианты промышленной кооперации, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник 5 декабря на встрече с губернатором Курской области Российской Федерации Александром Михайловым.

Лукашенко: белорусы смогут участвовать в строительстве АЭС в России
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"В составе вашей делегации руководители крупных предприятий региона, заинтересованные в сотрудничестве с "Планаром", Минским моторным заводом. Думаю, что такое взаимодействие позволит выйти на совместное производство высокотехнологичной продукции мирового уровня", — сказал Лукашенко.

Также в качестве перспективного сотрудничества белорусский лидер отметил возможность поставок в Курскую область элитных семян, зерновых и овощных культур, минеральных удобрений.

"Вообще мы открыты для сотрудничества и готовы сделать все, на что мы способны. Все, что мы умеем, вы знаете. В том числе и жилищное строительство. У нас есть опыт Мозырского домостроительного комбината, который строит у вас дома. На 2018 год, я знаю, есть контракт по строительству дома. Если нужна большая интенсификация и большие объемы, мы готовы рассмотреть и подключить другие тресты", — сказал Лукашенко.

Кроме того, в Беларуси есть мощности, которые сегодня не задействованы, и хорошие специалисты. По словам Лукашенко, белорусская сторона заинтересована в том, чтобы отечественные специалисты работали в России "желательно своими коллективами".

Лукашенко: белорусы смогут участвовать в строительстве АЭС в России
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Меня приятно удивило предложение наших специалистов о том, что в следующем году или через год наши специалисты смогут участвовать в строительстве вашей атомной станции. Опыт совместной работы у нас уже есть здесь — в Беларуси. И высвобождающиеся специалисты могли бы, если это необходимо, в этой части работать вместе с россиянами", — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил о договоре с российской корпорацией "Росатом", в соответствии с которым белорусы должны научиться выполнять основные работы по строительству атомных станций и затем участвовать в их сооружении и в России, и в других странах.

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Фрагмент заявления президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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