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В пункте пропуска «Котловка» изменен порядок въезда

05.12.2017 14:59 — Разное | БДГ  
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В «Котловке» автомобили теперь должны забронировать очередь, а затем проехать через специальную зону ожидания.

Об этом сообщают в Госпогранкомитете Беларуси.

Данные изменения решено принять в связи с введением системы электронной очереди в этом пункте пропуска.

Напомним, система электронной очереди начала функционирование в «Котловке» в 08:00 24 ноября. Вместе с запуском системы на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Котловка» открывается и новый придорожный сервисный комплекс, состоящий из автозаправки с магазином и стоянки для грузового транспорта.

С помощью электронной очереди перевозчик может забронировать место на таможенное оформление при пересечении границы. Номер очереди отображается на специальном табло.

Изменения не касаются рейсовых автобусов и служебного транспорта.

Процедура электронного бронирования происходит на сайте belarusborder.by, затем нужно оплатить услугу и заранее подъехать к зоне ожидания.

После открытия шлагбаума легковые авто должны проехать на свою площадку, разбившись на два потока: авто с бронью и без. Грузовые транспортные средства следуют на свою площадку.  

В процессе ожидания можно пользоваться услугами зоны. Покинуть зону ожидания можно после отображения номера авто на электронном табло.

Система электронной очереди определяет лишь время въезда. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый водитель, пересекающий границу, проходит в установленном порядке.

 
 
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В «Котловке» автомобили теперь должны забронировать очередь, а затем проехать через специальную зону ожидания. Об этом сообщают в Госпогранкомитете Беларуси.

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