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В пункте пропуска «Котловка» изменен порядок въезда
В «Котловке» автомобили теперь должны забронировать очередь, а затем проехать через специальную зону ожидания.
Об этом сообщают в Госпогранкомитете Беларуси.
Данные изменения решено принять в связи с введением системы электронной очереди в этом пункте пропуска.
Напомним, система электронной очереди
С помощью электронной очереди перевозчик может забронировать место на таможенное оформление при пересечении границы. Номер очереди отображается на специальном табло.
Изменения не касаются рейсовых автобусов и служебного транспорта.
Процедура электронного бронирования происходит на сайте belarusborder.by, затем нужно оплатить услугу и заранее подъехать к зоне ожидания.
После открытия шлагбаума легковые авто должны проехать на свою площадку, разбившись на два потока: авто с бронью и без. Грузовые транспортные средства следуют на свою площадку.
В процессе ожидания можно пользоваться услугами зоны. Покинуть зону ожидания можно после отображения номера авто на электронном табло.
Система электронной очереди определяет лишь время въезда. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый водитель, пересекающий границу, проходит в установленном порядке.
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В «Котловке» автомобили теперь должны забронировать очередь, а затем проехать через специальную зону ожидания. Об этом сообщают в Госпогранкомитете Беларуси.
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