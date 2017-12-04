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В Беларуси планируется разработать грузовик-беспилотник
05.12.2017 14:41 — Разное | Ежедневник
фото: maz.by
Национальная академия наук обсуждает тему беспилотного транспорта с БелАЗом и МАЗом.
Беспилотный грузовик планируется разработать в Беларуси, сообщил
В ближайшей перспективе возможны беспилотные тягачи БелАЗ. "Там не так важен водитель - важен конкретный путь. Этим мы уже стараемся заниматься. А беспилотные грузовики и другая техника МАЗа - это, конечно, более сложная и долгосрочная задача", - отметил заместитель гендиректора.
Ученые прогнозируют бурное развитие беспилотного транспорта в Беларуси в 2030-е годы. "У нас разработан проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040". Этот документ вынесен на съезд ученых Беларуси. Конечно, беспилотный транспорт, в том числе грузовики, - одно из перспективных направлений развития науки и технологий, которому уделяется большое внимание в проекте стратегии", - подчеркнул Олег Еловой.
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Национальная академия наук обсуждает тему беспилотного транспорта с БелАЗом и МАЗом.
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