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Квартира в наследство. Почему начисляют ЖКУ по экономически обоснованным тарифам?
«После смерти мужа — собственника квартиры — жена не переоформила на себя квартиру. При этом в квартире она прописана с момента ее покупки. Через несколько месяцев счета за коммунальные услуги стали приходить со 100-процентным возмещением за ЖКУ. Правильно ли это?» —
— В данном случае в квартире с момента смерти собственника отсутствует по месту регистрации собственник, поэтому плата за ЖКУ начисляется по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, — отмечает юрист Олег Бандык.
По словам эксперта, плата за ЖКУ за жилое помещение, которое было получено по наследству, рассчитывается по субсидируемым тарифам для населения без начисления пеней до получения свидетельства о праве на наследство, но не больше 7 месяцев со дня открытия наследства.
Проще говоря, если жена не вступила в наследство в установленный срок и не получила свидетельство о праве собственности на квартиру, то начисление платы за ЖКУ по экономически обоснованным тарифам по истечении 7 месяцев со дня смерти мужа — собственника квартиры — правомерно.
Специалист в таких ситуациях рекомендует обратиться к нотариусу, чтобы:
После оформления документов и получения свидетельства о праве собственности на квартиру плата за ЖКУ будет начисляться по субсидируемым тарифам.
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Юрист рассказал, что нужно сделать, чтобы за полученное в наследство жилье платить по льготным тарифам на ЖКУ.
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