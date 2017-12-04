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Квартира в наследство. Почему начисляют ЖКУ по экономически обоснованным тарифам?

05.12.2017 15:18 — Разное | Tut.by  
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«После смерти мужа — собственника квартиры — жена не переоформила на себя квартиру. При этом в квартире она прописана с момента ее покупки. Через несколько месяцев счета за коммунальные услуги стали приходить со 100-процентным возмещением за ЖКУ. Правильно ли это?» — приводит вопрос читателя портал коммунальной грамотности.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В данном случае в квартире с момента смерти собственника отсутствует по месту регистрации собственник, поэтому плата за ЖКУ начисляется по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, — отмечает юрист Олег Бандык.

По словам эксперта, плата за ЖКУ за жилое помещение, которое было получено по наследству, рассчитывается по субсидируемым тарифам для населения без начисления пеней до получения свидетельства о праве на наследство, но не больше 7 месяцев со дня открытия наследства.

Проще говоря, если жена не вступила в наследство в установленный срок и не получила свидетельство о праве собственности на квартиру, то начисление платы за ЖКУ по экономически обоснованным тарифам по истечении 7 месяцев со дня смерти мужа — собственника квартиры — правомерно.

Специалист в таких ситуациях рекомендует обратиться к нотариусу, чтобы:

  • оформить свое право собственности на ½ долю в праве собственности на квартиру (квартира является совместно нажитым имуществом, если была приобретена в браке, поэтому жене принадлежит ½ доля, которая не наследуется);
  • оформить право собственности на ½ долю в праве собственности на квартиру мужа в порядке наследования (учитывая, что срок для вступления в наследство, вероятно, пропущен, необходимо подтвердить фактическое вступление в наследство: документы о регистрации по месту жительства, доказательства фактического проживания в квартире, документы об оплате ЖКУ после смерти мужа и т.д.).

После оформления документов и получения свидетельства о праве собственности на квартиру плата за ЖКУ будет начисляться по субсидируемым тарифам.

 
 
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Юрист рассказал, что нужно сделать, чтобы за полученное в наследство жилье платить по льготным тарифам на ЖКУ.

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