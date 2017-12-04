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Проект белорусов Flo подписал соглашение с фондом ООН

05.12.2017 15:36 — Разное | Tut.by  
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Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и компания OWHealth подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает БЕЛТА.


Документ подписали региональный директор Фонда ООН в области народонаселения региона Восточной Европы и Центральной Азии Аланна Армитаж и директор компании Дмитрий Гурский.

«Фонд давно работает в области расширения возможностей женщин и молодежи вести здоровую и продуктивную жизнь. Деятельность ЮНФПА в сфере репродуктивного здоровья направлена на то, чтобы каждая беременность была желанной, каждые роды — безопасными, а каждый молодой человек был свободен от ВИЧ-инфекции. Мы благодарны OWHealth за разработку мобильного приложения Flo, которое сталоважным инструментом для улучшения здоровья женщин. И очень рассчитываем на то , чтобы воплотить новое партнерство в жизнь и вместе продвигать здоровье женщин в Беларуси и во всем мире», — отметила Аланна Армитаж.

Соглашение закрепило договоренности сторон о сотрудничестве по созданию контента в мобильном приложении Flo с учетом экспертизы ЮНФПА в области сексуального и репродуктивного здоровья, планирования семьи. Также предполагается взаимодействие в поддержке глобальной и национальной кампаний по репродуктивному здоровью женщин, противодействии гендерному насилию и совместные исследования потребностей пользователей приложения (онлайн-опросы, анализ обратной связи). 

Напомним, OWHealth — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее главный продукт — мобильная платформа для женского здоровья Flo, которую разрабатывает минская компания Айдиономикс Диджитал. Сейчас у Flo 12 миллионов активных пользователей. В августе стало известно о 5 миллионов долларов инвестиций. В числе инвесторов — Наталья Водянова — супермодель, социальная активистка и многодетная мама, она также присоединилась к Совету директоров компании.

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Соглашение закрепило договоренности сторон о сотрудничестве по созданию контента в мобильном приложении Flo с учетом экспертизы ЮНФПА в области сексуального и...

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