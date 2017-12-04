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Беларусь и Норвегия завершили переговоры о вступлении Минска в ВТО

05.12.2017 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Норвегия завершили переговоры о вступлении Минска в ВТОМинска в ВТО">

фото: geneva.mfa.gov.by

Стороны подписали протокол о завершении двусторонних переговоров в рамках процесса вступления Минска во Всемирную торговую организацию.

Об этом сообщает постоянное представительство Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"В Женеве подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг между Белоруссией и Норвегией в рамках присоединения Белоруссии к Всемирной торговой организации (ВТО)", — говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что от Беларуси документ подписан постоянным представителем при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Амбразевичем, от Норвегии – постоянным представителем при ВТО Харальдом Непле.

По данным представительства, Амбразевич выразил надежду, что подписание протокола будет не только способствовать скорейшему присоединению Белоруссии к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Норвегией.

Принципиальная договоренность о завершении переговоров с Норвегией, начатых еще в 2005 году, была достигнута 13-14 ноября 2017 года в Минске во время визита делегации МИД Норвегии с главным переговорщиком по доступу на рынок услуг Харальдом Андреассеном.

Норвегия стала 14-м членом ВТО, с которым подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по присоединению Беларуси к ВТО. Ранее в 2017 году аналогичные документы были подписаны с Республикой Корея, Японией и Эквадором.

 
Теги: Минск
 
 
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