Cоратники отбили Саакашвили у СБУ в центре Киева. Политик направился к Майдану

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Протестующие заблокировали машину спецслужбы, в котором бывшего одесского губернатора должны были увезти с места задержания, а затем освободили политика.

Утром во вторник, 5 декабря, оперативники СБУ пришли с обыском в квартиру Саакашвили на улице Костельная, передает РБК . На время следственных мероприятий политик забрался на крышу дома. По данным украинских СМИ, Саакашвили угрожал оперативникам спрыгнуть с крыши. Саакашвили в итоге задержали, и вручили ему уведомление о подозрении по возможному нарушению закона. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что бывшего руководителя Одесской области заподозрили в получении денег от экс-президента Виктора Януковича с целью совершения госпереворота.



Впрочем, оперативникам не удалось увезти политика с места задержания. Как отмечает «112 Украина», автомобиль СБУ сначала двигался медленно, а затем и вовсе остановился из-за того, что его окружили сторонники Саакашвили. После освобождения Саакашвили через мегафон заявил, что считает обвинения со стороны Генпрокуратуры фальшивыми. «Я готов положить свою жизнь за Украину, за то, чтобы освободить ее от олигархов. Я призываю всех киевлян выйти сегодня на Майдан и начать протест для освобождения Украины от Порошенко», — приводит слова Саакашвили телеканал «Громадьске». По его данным, политик в сопровождении сторонников направился к Майдану.



Согласно версии Луценко, Саакашвили связан с покинувшим Украину бизнесменом Сергеем Курченко, который финансировал кампанию экс-президента Грузии через близкого к нему Севериона Дангадзе. Всего Саакашвили получил около $500 тыс., утверждает генпрокурор, ссылаясь на имеющие в распоряжении СБУ записи разговоров Курченко и Саакашвили.​ В ближайшее время Генпрокуратура собиралась попросить суд отправить политика под домашний арест.



