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Собчак потеряла контракты с Lancôme и другими брендами из-за президентских амбиций
05.12.2017 15:25 — Разное | Ежедневник
фото: 5min.by
Ксения Собчак потеряла контракт с маркой Lancôme после объявления своих планов баллотироваться в президенты. Бренд, как утверждает его представитель, находится «вне политики».Марка французской косметики Lancôme не согласовала сотрудничество с Ксенией Собчак после ее заявления о планах баллотироваться в президенты России. «Сотрудничество обсуждалось до анонсирования факта баллотирования Ксении в президенты, но оно не состоялось по нескольким причинам», — сообщил
Контракт не был согласован и подписан, уточнил представитель L`Oreal. По его словам, «в случае с Ксенией речь шла не о рекламном сотрудничестве, а о ее выступлении в качестве одного из спикеров на мероприятии марки».
О том, что Собчак потеряла контракт с брендом, сама телеведущая рассказала в программе Hard day's night на телеканале «Дождь» 4 декабря. По ее словам, «глянцевые, люксовые марки не хотят вмешиваться в политическую жизнь» и «не хотят ассоциации с людьми, которые занимаются политикой». «Я понимаю их прекрасно», — заметила она. Кроме Lancôme от сотрудничества с Собчак отказалось и несколько российских компаний, рассказала Собчак. Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова отказалась называть другие компании, которые расторгли контракт с телеведущей.
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Ксения Собчак потеряла контракт с маркой Lancôme после объявления своих планов баллотироваться в президенты. Бренд, как утверждает его представитель, находится «вне...
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