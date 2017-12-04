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Ксения Собчак потеряла контракт с маркой Lancôme после объявления своих планов баллотироваться в президенты. Бренд, как утверждает его представитель, находится «вне политики».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Собчак потеряла контракты с Lancôme и другими брендами из-за президентских амбиций Ксения Собчак потеряла контракт с маркой Lancôme после объявления своих планов баллотироваться в президенты. Бренд, как утверждает его представитель, находится «вне...

Марка французской косметики Lancôme не согласовала сотрудничество с Ксенией Собчак после ее заявления о планах баллотироваться в президенты России. «Сотрудничество обсуждалось до анонсирования факта баллотирования Ксении в президенты, но оно не состоялось по нескольким причинам», — сообщилпредставитель российского офиса L`Oreal (владеет брендом Lancôme). Он добавил, что марка Lancôme находится вне политики. Другие причины он не уточнил.Контракт не был согласован и подписан, уточнил представитель L`Oreal. По его словам, «в случае с Ксенией речь шла не о рекламном сотрудничестве, а о ее выступлении в качестве одного из спикеров на мероприятии марки».О том, что Собчак потеряла контракт с брендом, сама телеведущая рассказала в программе Hard day's night на телеканале «Дождь» 4 декабря. По ее словам, «глянцевые, люксовые марки не хотят вмешиваться в политическую жизнь» и «не хотят ассоциации с людьми, которые занимаются политикой». «Я понимаю их прекрасно», — заметила она. Кроме Lancôme от сотрудничества с Собчак отказалось и несколько российских компаний, рассказала Собчак. Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова​ отказалась называть другие компании, которые расторгли контракт с телеведущей.