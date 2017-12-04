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Мужчина пытался поджечь автозаправку в Могилеве, чтобы "проверить оперативность пожарных"
Уголовное дело за хулиганство могут возбудить в отношении 20-летнего жителя Быховского района. Молодой человек пытался поджечь автозаправку, рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.
Дело было около недели назад примерно в 6 утра. На автозаправку в Могилеве пришел нетрезвый молодой человек. Он взял с полки бутылку со стеклоомывающей жидкостью, облил ею территорию заправки и попытался поджечь. Когда жидкость не воспламенилась, мужчина поднес зажигалку к пожарному извещателю.
Скрыться злоумышленник даже не пытался — был сильно пьян. Милиционерам он сказал, что просто хотел узнать, как быстро приедут пожарные.
Житель Быховского района задержан. В случае возбуждения уголовного дела, ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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Молодой человек разлил стеклоомывающую жидкость и пытался ее поджечь. А потом просто поднес зажигалку к пожарному извещателю.
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