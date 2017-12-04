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Под Гродно водителя VW после лобового столкновения с микроавтобусом отбросило на заднее сиденье

05.12.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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Под Гродно микроавтобус после столкновения с Volkswagen вылетел в кювет и опрокинулся. Серьезно пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Фото: ГАИ Гродно

Авария произошла 5 декабря, около 07.30, на трассе Гродно — Сопоцкин, вблизи деревни Тричи. По предварительной информации, легковой Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом. От удара бус вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В ГАИ сообщили, что от удара мужчину с водительского места отбросило на заднее сиденье.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 5 декабря, около 07.30, на трассе Гродно - Сопоцкин, вблизи деревни Тричи.

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