Под Гродно водителя VW после лобового столкновения с микроавтобусом отбросило на заднее сиденье

Под Гродно микроавтобус после столкновения с Volkswagen вылетел в кювет и опрокинулся. Серьезно пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в ГАИ региона.



Фото: ГАИ Гродно

Авария произошла 5 декабря, около 07.30, на трассе Гродно — Сопоцкин, вблизи деревни Тричи. По предварительной информации, легковой Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом. От удара бус вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В ГАИ сообщили, что от удара мужчину с водительского места отбросило на заднее сиденье.