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Под Гродно водителя VW после лобового столкновения с микроавтобусом отбросило на заднее сиденье
Под Гродно микроавтобус после столкновения с Volkswagen вылетел в кювет и опрокинулся. Серьезно пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в ГАИ региона.
Авария произошла 5 декабря, около 07.30, на трассе Гродно — Сопоцкин, вблизи деревни Тричи. По предварительной информации, легковой Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом. От удара бус вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В ГАИ сообщили, что от удара мужчину с водительского места отбросило на заднее сиденье.
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Авария произошла 5 декабря, около 07.30, на трассе Гродно - Сопоцкин, вблизи деревни Тричи.
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