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Столичный развлекательный центр для детей стал лучшим в мире по итогам конкурса в США
Детский развлекательный центр «Динозаврия» стал лучшим в мире по версии одного из престижных конкурсов в индустрии развлечений IAAPA Brass Ring Awards в номинации «семейный развлекательный центр». Об этом
Cреди финалистов в этой категории значилось
— Как выяснилось позже, секретная делегация в составе трех представителей от Всемирной ассоциации развлечений инкогнито побывала в нашем центре как обычные посетители. Они проверили все данные, которые мы предоставляли на конкурс и в итоге присудили нам награду, — рассказали в ЗАО «Восточно-Европейская компания» (компания, которой принадлежит столичная «Динозаврия»).
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Cреди финалистов в этой категории значилось шесть развлекательных центров. Организатором конкурса выступает Всемирная ассоциация развлекательных парков и...
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