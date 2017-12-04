Столичный развлекательный центр для детей стал лучшим в мире по итогам конкурса в США

Детский развлекательный центр «Динозаврия» стал лучшим в мире по версии одного из престижных конкурсов в индустрии развлечений IAAPA Brass Ring Awards в номинации «семейный развлекательный центр». Об этом сообщается на сайте конкурса.





Cреди финалистов в этой категории значилось шесть развлекательных центров : три в Северной Америке (один в штате Минессота и два в штате Техас) и три «международных» развлекательных центра (по одному в Астане (Казахстан), Дубай (ОАЭ) и Минске (Беларусь). Победу среди североамериканских развлекательных центров одержал парк развлечений в Минессоте, в категории «международный» победу одержала «Динозаврия» из Минска.

— Как выяснилось позже, секретная делегация в составе трех представителей от Всемирной ассоциации развлечений инкогнито побывала в нашем центре как обычные посетители. Они проверили все данные, которые мы предоставляли на конкурс и в итоге присудили нам награду, — рассказали в ЗАО «Восточно-Европейская компания» (компания, которой принадлежит столичная «Динозаврия»).

IAAPA Brass Ring Awards — ежегодный конкурс, на котором в разных номинациях выбирают лучших в мире индустрии развлечений. Организатором конкурса выступает International Association of Amusement Parks and Attractions (Всемирная ассоциация развлекательных парков и аттракционов).

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