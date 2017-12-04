ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Столичный развлекательный центр для детей стал лучшим в мире по итогам конкурса в США

05.12.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Детский развлекательный центр «Динозаврия» стал лучшим в мире по версии одного из престижных конкурсов в индустрии развлечений IAAPA Brass Ring Awards в номинации «семейный развлекательный центр». Об этом сообщается на сайте конкурса.


Cреди финалистов в этой категории значилось шесть развлекательных центров: три в Северной Америке (один в штате Минессота и два в штате Техас) и три «международных» развлекательных центра (по одному в Астане (Казахстан), Дубай (ОАЭ) и Минске (Беларусь). Победу среди североамериканских развлекательных центров одержал парк развлечений в Минессоте, в категории «международный» победу одержала «Динозаврия» из Минска.

 — Как выяснилось позже, секретная делегация в составе трех представителей от Всемирной ассоциации развлечений инкогнито побывала в нашем центре как обычные посетители. Они проверили все данные, которые мы предоставляли на конкурс и в итоге присудили нам награду, — рассказали в ЗАО «Восточно-Европейская компания» (компания, которой принадлежит столичная «Динозаврия»).

IAAPA Brass Ring Awards — ежегодный конкурс, на котором в разных номинациях выбирают лучших в мире индустрии развлечений. Организатором конкурса выступает International Association of Amusement Parks and Attractions (Всемирная ассоциация развлекательных парков и аттракционов).

Читайте также
«Раньше главным клиентом была Россия». Как в Минске делают динозавров для Голливуда и Лас-Вегаса
ВИДЕО. Российские звезды угадывают, чем занимаются Коля Лукашенко, Ермошина, Глеб и Корж

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cреди финалистов в этой категории значилось шесть развлекательных центров. Организатором конкурса выступает Всемирная ассоциация развлекательных парков и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гродно водителя VW после лобового столкновения с микроавтобусом отбросило на заднее сиденье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика