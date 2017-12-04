Авария, которая привела к гибели пешехода, произошла на улице Московской в городе Глубокое Витебской области около 10-ти часов утра во вторник 5 декабря. Автомобиль BМW, которым управлял 29-летний местный житель, столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Fiat . Предварительно установлено, что 34-летний водитель Fiat намеревался повернуть налево и не стал пропускать BМW.

"В результате столкновения от бокового заноса автомобиль BМW выехал на тротуар, где совершил наезд на пенсионера. 73-летний мужчина с полученными травмами был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался в реанимационном отделении", — рассказала Сахарова.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь , это "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В Глубоком BMW насмерть сбил пешехода на тротуаре, СК ищет свидетелей /

Сейчас следователи ищут свидетелей и очевидцев дорожной трагедии. Всех, кто располагает какими-либо сведениями или видеозаписями ДТП, просят сообщить об этом по телефону (033) 399 80 26.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.