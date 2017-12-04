Более 20 тыс. волонтеров помогают Белорусскому обществу Красного Креста

В Беларуси численность волонтеров Белорусского общества Красного Креста достигает порядка 22 тысяч, и они задействованы во многих направлениях деятельности организации, об этом рассказала в пресс-центре Sputnik заместитель генерального секретаря БОКК Инна Лемешевская.

"Волонтеры – это сердце нашей организации, без них мы ничего мы не смогли сделать. Они помогают работать со многими группами получателей помощи в Красном Кресте: это и дети, и пожилые люди, и лежачие больные", — отметила она.

Лемешевская также рассказала, что БОКК уделяет большое внимание волонтерскому менеджменту: изучают, как правильно привлечь волонтеров, как их удержать, как замотивировать, чтобы они оставались на долгое время. "Мы сотрудничаем с нашими коллегами – другими национальными обществами, обмениваемся опытом волонтерской работы, и это тоже является стимулом для наших волонтеров", — пояснила заместитель генерального секретаря БОКК.

В Беларуси волонтерскую деятельность регулирует, прежде всего, закон "О Белорусском обществе Красного Креста". "Там есть упоминание о том, что наша организация – волонтерская, и привлекает добровольцев к своей деятельности. Есть и другие нормативно-правовые акты в стране, которые также регламентирует привлечение волонтеров, особенно в социальной сфере. Упоминание о том, что волонтерство имеет социальный эффект, есть в законе "О социальном обслуживании". Поскольку волонтерство – это явление, которое развивается, чтобы улучшить социальное состояние людей", — рассказала Лемешевская.

БОКК на протяжении нескольких лет работает с комиссией по законотворчеству, чтобы создать какой-то определенный документ, который бы говорил о волонтерстве как таковом, о тех преференциях, которые могут быть для волонтеров. В настоящий момент изучается правоприменительная практика тех законодательных документов, которые уже есть, чтобы уже в дальнейшем определить, какие нормативно-правовые документы должны быть разработаны для того, чтобы регламентировать эту работу.

Однако Лемешевская подчеркнула, что волонтерство – это желание человека оказывать помощь, и поставить этот благородный порыв в рамки законодательных актов не совсем правильно. Кроме того, в Беларуси существует много общественных организаций, сотрудничающих с волонтерами, и поставить всех в одинаковые условия нельзя. Организации сами должны разработать те документы, которыми они будут пользоваться, привлекая добровольцев.

Как регулируется волонтерская деятельность в соседних странах, и в каких условиях там функционируют добровольческие организации, смотрите в выступлении экспертов на площадках Sputnik.