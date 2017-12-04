Антирекорд превышения скорости установлен в Бресте – на 103 км/ч

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали новый антирекорд превышения скорости в Брестской области – мужчина в Бресте ехал быстрее разрешенного на 103 км/ч, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Лихача на Mercedes-Benz C 230 задержали накануне около 00:50 на улице Радужной областного центра.

"Увидев показания прибора фиксации скорости, инспекторы не поверили своим глазам – превышение составляло 103 км/ч", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что за рулем Mercedes был 32-летний житель областного центра, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Водитель сотрудникам ГАИ объяснил, что с такой скоростью он ехал из-за спидометра – на нем шкала нанесена в милях.

Инспекторы в отношении мужчины составили два протокола, лихача на год лишили прав.

Как сообщал Sputnik, ранее в области уже были рекордсмены по скоростному вождению: в июле текущего года мужчина на Mercedes в Кобринском районе разогнался до 189 км/ч, а в марте 24-летний водитель на Audi в Ивацевичском районе – до 186 км/ч.