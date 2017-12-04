СК ищет свидетелей: в Глубоком BMW насмерть сбил пешехода на тротуаре

Смертельная авария произошла на улице Московской в городе Глубокое Витебской области около 10-ти часов утра 5 декабря. Автомобиль BМW, которым управлял 29-летний местный житель, столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Fiat . Предварительно установлено, что 34-летний водитель Fiat намеревался повернуть налево и не пропустил BМW.

"В результате столкновения от бокового заноса автомобиль BМW выехал на тротуар, где совершил наезд на пенсионера. 73-летний мужчина с полученными травмами был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался в реанимационном отделении", — рассказала Сахарова.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь .

В Глубоком BMW насмерть сбил пешехода на тротуаре, СК ищет свидетелей /

Следователи ищут свидетелей и очевидцев ДТП. Всех, кто располагает какими-либо сведениями или видеозаписями, просят сообщить об этом по телефону (033) 399 80 26.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.