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СК ищет свидетелей: в Глубоком BMW насмерть сбил пешехода на тротуаре
05.12.2017 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Смертельная авария произошла на улице Московской в городе Глубокое Витебской области около 10-ти часов утра 5 декабря.
"В результате столкновения от бокового заноса автомобиль BМW выехал на тротуар, где совершил наезд на пенсионера. 73-летний мужчина с полученными травмами был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался в реанимационном отделении", — рассказала Сахарова.
Следственным комитетом возбуждено
Следователи ищут свидетелей и очевидцев ДТП. Всех, кто располагает какими-либо сведениями или видеозаписями, просят сообщить об этом по телефону (033) 399 80 26.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности смертельного ДТП в Глубоком — один из...
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