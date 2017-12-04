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Читатели Time назвали человека года

05.12.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Читатели Time назвали человека года

фото: ria.ru

Борец с коррупцией, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал "Человеком года — 2017" по итогам онлайн-голосования читателей журнала Time. За принца проголосовали 24% аудитории.

Наследный принц Саудовской Аравии возглавил созданный 4 ноября комитет по борьбе с коррупцией. На следующий день он распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более сорока известных государственных деятелей, влиятельных экс-чиновников и бизнесменов по обвинению в отмывании денег, использовании служебного положения в личных интересах, заключении несуществующих сделок и получении взяток, сообщает РИА Новости.

На втором месте с большим отставанием оказались участники кампании #MeToo ("Я тоже"). Пользователи социальных сетей, рассказавшие, как они стали жертвами домогательств, получили 6% голосов читателей издания.

Третье место с результатом в 5% голосов разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер и "Мечтатели" (Dreamers) — молодые люди, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители.

В прошлом году лидером читательского голосования стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Выбор читателей журнала, как правило, отличается от решения редакции.

Победителя рейтинга и обладателя звания "Человек года" издание объявит 6 декабря.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "Человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.

 
 
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Борец с коррупцией, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал "Человеком года — 2017" по итогам онлайн-голосования читателей журнала Time. За...

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